ATACMS будут? Зеленский сделал намек после разговора с Байденом

США передадут нужное оружие Украине

Дальнобойные ракеты ATACMS скорее всего будут переданы Украине в пакете помощи от США. Эта норма была прописана в законопроекте о военной помощи, который на днях был принят Палатой представителей.

Информацию об этом косвенно подтвердил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с американским коллегой Джо Байденом. Кроме того, он озвучил другие приоритеты в оказанной помощи.

"Сегодняшний результат – в договоренностях об "ATACMS" для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка!", — сказал он.

По его словам, в новых пакетах помощи есть четыре основных приоритета, которые заключаются в защите неба, современной артиллерии, дальнобойном оружии и, что немаловажно, в том, чтобы указанное оборудование было доставлено быстро.

Помимо того Зеленский подчеркнул, что важным моментом также является начало подготовки двустороннего соглашения о безопасности.

"Можем сделать так, чтобы наше соглашение стало действительно образцовым и принесло не только больше безопасности нашим народам, но и помогло всей европейской истории двигаться правильно и только мирно", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену.

Председатель сенатского комитета по разведке США Марк Уорнер в свою очередь отметил, что в первом транше помощи вполне могут быть дальнобойные ракеты ATACMS.