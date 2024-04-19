Какие ATACMS Байден может дать Украине: объясняет американский эксперт

В зоне досягаемости будет весь Крымский полуостров

Снижение риска эскалации войны Украины с Россией предоставлением США Киеву новых баллистических ракет ATACMS может положительно повлиять на этот процесс. У президента штатов Джо Байден будет мало оправданий, чтобы не предоставить дальнобойную версию системы.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал Федерико Борсари, эксперт в программе трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики (CEPA), базирующегося в Вашингтоне. По его словам, в арсенале США, предположительно, находится более 1600 ATACMS модификации M48/M57.

"Исходя из формулировки законопроекта, выдвинутого спикером Джонсоном, и недавних комментариев главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Брауна о снижении риска эскалации в результате отправки ATACMS дальнего радиуса действия, у президента Байдена будет мало оправданий, чтобы не предоставить дальнобойную версию. Речь об ATACMS дальностью 300 км M48/M57, оснащенных унитарной боеголовкой весом 97 кг", — сказал Борсари.

По его словам, в пользу принятия такого решения оказывает положительное влияние арсенал США.

"Даже если предоставить Украине их 100 или больше, это не повлияет на национальную безопасность США", — комментирует эксперт.

Он также акцентирует внимание на том, что дальнобойная версия ракетной системы значительно отличается по эффекту от типа М39, которые ВСУ получили в прошлом году.

Ракета сосредотачивает разрушительную силу в одной точке благодаря большой дальности полета и мощной боеголовке. Именно поэтому она больше подходит для использования против вражеских командных пунктов, других зданий и инфраструктуры.

"В зоне досягаемости будет весь Крымский полуостров, а также более 150 км внутри российской территории, граничащей с оккупированными территориями Украины. Но главными целями, вероятно, будут Крым и ключевые военные объекты на других оккупированных территориях", — считает Федерико Борсари.

Больше о влиянии помощи от США на наступление врага и ход войны, о распределении выделенных средств читайте в материале "Телеграфа": Лето будет переломным? Как помощь США повлияет на ход войны в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что США могут восстановить ленд-лиз для Украины.