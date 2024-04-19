Неприятный сюрприз для россиян: эксперт спрогнозировал, что будет происходить на фронте летом

Заложенных объемов помощи от США хватит, чтобы остановить русскую армию

Возможное наступление России на Украину весной и летом этого года изрядно беспокоит общество, особенно на фоне задержки помощи от США. Однако положительное решение Конгресса может кардинально изменить ситуацию на фронте.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Россия аккумулирует все свои силы, ресурсы и средства, готовясь к наступательным действиям.

Но помощь от западных партнеров, в том числе и США, может повлиять на российское наступление. К моменту ее получения украинским воинам будет сложно на фронте.

"Это (помощь — ред.) может повлиять на поле боя непосредственно в конце мая — начале июня", — говорит Мусиенко.

Россиян будет ждать жесткий ответ с западной поддержкой, которую Украина должна получить в ближайшие месяцы,

"Если сейчас Конгресс проголосует, то россиян будет ждать очень неприятный сюрприз. Поскольку сразу мы, вероятно, получим ATACMS, больше ПВО и истребители F-16 — и это позволит остановить это наступление достаточно эффективно и, возможно, даже перейти к локальным контрнаступательным действиям ", — объясняет эксперт.

По его словам, оккупанты не верят, что Украина может получить помощь, которая усилит ВСУ на конец весны — начало лета. Тем не менее, заложенных объемов помощи от США хватит, чтобы остановить российскую армию и сорвать их планы.

"Учитываем, что и Европа будет увеличивать поставки оружия — мы ждем поступления чешских снарядов. Если все будет складываться положительно, то на лето мы будем иметь мощные пакеты поддержки, которой нам должно хватить по крайней мере до конца осени", — отметил эксперт.

Больше о влиянии помощи от США на наступление врага, о распределении выделенных средств читайте в материале "Телеграфа": Лето будет переломным? Как помощь США повлияет на ход войны в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению именитых американских СМИ, Украина идет к поражению.