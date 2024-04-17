"Украина идет к поражению", заявляет именитое американское СМИ в новой статье: подробности

Украина пытается найти способ не отступать

На фоне задержек западной военной помощи у украинских защитников заканчивается оружие и иссякает боевой дух. Американские корреспонденты, бывающие в Украине, отмечают, что картина внутри страны за последнее время, по их мнению, стала похожа на "скатывание к катастрофе".

Об этом пишет издание Politico в своей новой статье под названием "Украина идет к поражению". Журналисты указывают, что несмотря на то, что президент Владимир Зеленский говорит, что Украина пытается найти способ не отступать, военные в частном порядке якобы признают, что этим летом неизбежны новые потери "вопрос только в том, насколько плохими они будут".

"Владимир Путин, пожалуй, никогда не был так близок к своей цели. Если за этот год российского вторжения ситуация не изменится в ближайшее время, то Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом", — считают в Politico.

По мнению авторов, все больше похоже на то, что ставка Путина на то, что он сможет подавить украинское сопротивление и поддержку Запада, может окупиться. Без серьезных изменений в поставках современного западного оружия и денег освобождение оккупированных территорий может оказаться под вопросом.

"Это даст Путину возможность грызть раненую страну в предстоящие месяцы или годы. Даже если Россия не сможет прикончить Украину, частичная победа оставит надежды Киева на вступление в ЕС и НАТО в подвешенное состояние", — пишут журналисты.

Последствия такого исхода будут серьезными для мира. Путин будет претендовать на победу внутри страны, и, воодушевленный разоблачением слабостей Запада, он может активизировать свои более широкие имперские амбиции за рубежом. Литва, Латвия и Эстония особенно опасаются, что они окажутся следующими в его расстрельном списке. Китай, который уже становится все более надежным партнером Москвы, не увидит причин менять свою позицию.

Politico, ссылаясь на слова высокопоставленных украинских офицеров, которые говорили анонимно, пишет, что они рисуют мрачные прогнозы. По их мнению, линия фронта якобы может рухнуть уже этим летом, когда Россия, обладающая большей численностью и готовностью принять огромные потери, начнет ожидаемое наступление. Возможно, что еще хуже, они выразили частные опасения, что собственная решимость Украины может быть ослаблена, поскольку моральный дух в вооруженных силах будет подорван отчаянной нехваткой припасов.

Отмечается, что разочарование сделало украинцев всех рангов — от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной, — уставшими и раздражительными. В пример там приводят одну из последних фраз главы МИД Украины Кулебы: "Дайте нам этих чертовых Патриотов". Сидя на интервью в министерстве иностранных дел, он не мог скрыть своего раздражения по поводу задержек и условий, связанных с западным вооружением, например, не наносить удары по российским нефтяным объектам.

"Кулеба, конечно же, выразил безоговорочную благодарность за всю поддержку, оказанную западными союзниками за последние два года. Но он предупредил, что Украина попала в порочный круг: необходимое ей оружие не предоставляется или задерживается; затем западные союзники жалуются, что Киев отступает, что снижает вероятность того, что они отправят дополнительную помощь в будущем", — говорится в материале.

Резюмируя, авторы материала пишут, что в Офисе президента Зеленского чиновники утверждают, что они по-прежнему настроены позитивно. Но западная помощь, давно отложенный пакет поддержки президента Джо Байдена в размере 60 миллиардов долларов, не может ждать долго.

"Что будет делать Путин, если Украина не получит западной помощи, необходимой ей для победы? Он бы полностью все уничтожил. Всё", — сказал Зеленский в одном из последних интервью.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-глава разведки Трампа заявил о необходимости оказать помощь Украине.