"Україна йде до поразки", заявляє імените американське ЗМІ у новій статті: подробиці

Україна намагається знайти спосіб не відступати

На тлі затримок західної військової допомоги у українських захисників закінчується зброя та вичерпується бойовий дух. Американські кореспонденти, які бувають в Україні, зазначають, що картина всередині країни останнім часом, на їхню думку, стала схожою на "скочування до катастрофи".

Про це пише видання Politico у своїй новій статті під назвою "Україна йде до поразки". Журналісти вказують, що незважаючи на те, що президент Володимир Зеленський каже, що Україна намагається знайти спосіб не відступати, військові приватно нібито визнають, що цього літа неминучі нові втрати "питання тільки в тому, наскільки поганими вони будуть".

"Володимир Путін, мабуть, ніколи не був таким близьким до своєї цілі. Якщо за цей рік російського вторгнення ситуація не зміниться найближчим часом, то Україна в її нинішньому вигляді залишиться в минулому", — вважають у Politico.

На думку авторів, дедалі більше схоже на те, що ставка Путіна на те, що він зможе придушити український спротив та підтримку Заходу, може окупитись. Без серйозних змін у постачанні сучасної західної зброї та грошей звільнення окупованих територій може опинитися під питанням.

"Це дасть Путіну можливість гризти поранену країну в наступні місяці або роки. Навіть якщо Росія не зможе прикінчити Україну, часткова перемога залишить надії Києва на вступ до ЄС та НАТО у підвішений стан", — пишуть журналісти.

Наслідки такого результату будуть серйозними для світу. Путін претендуватиме на перемогу всередині країни, і, натхненний викриттям слабкостей Заходу, він може активізувати свої ширші імперські амбіції за кордоном. Литва, Латвія та Естонія особливо побоюються, що вони виявляться наступними у його розстрільному списку. Китай, який стає все більш надійним партнером Москви, не побачить причин змінювати свою позицію.

Politico, посилаючись на слова високопосадовців офіцерів, які говорили анонімно, пише, що вони малюють похмурі прогнози. На їхню думку, лінія фронту нібито може пасти вже цього літа, коли Росія, яка має більшу чисельність і готовність прийняти величезні втрати, почне очікуваний наступ. Можливо, що ще гірше, вони висловили приватні побоювання, що власна рішучість України може бути ослаблена, оскільки моральний дух у збройних силах буде підірваний відчайдушним браком припасів.

Зазначається, що розчарування зробило українців усіх рангів — від солдатів, що риють окопи, до міністрів, які керують країною, — втомленими та дратівливими. За приклад там наводять одну з останніх фраз глави МЗС України Кулеби: "Дайте нам цих чортових Патріотів". Сидячи на інтерв’ю в міністерстві закордонних справ, він не міг приховати свого роздратування щодо затримок та умов, пов’язаних із західним озброєнням, наприклад, не завдавати ударів по російським нафтовим об’єктам.

"Кулеба, звичайно ж, висловив беззастережну подяку за всю підтримку, надану західними союзниками за останні два роки. Але він попередив, що Україна потрапила в порочне коло: необхідна їй зброя не надається чи затримується; потім західні союзники скаржаться, що Київ відступає, що знижує ймовірність того, що вони надішлють додаткову допомогу в майбутньому", — йдеться у матеріалі.

Резюмуючи, автори матеріалу, пишуть, що в Офісі президента Зеленського чиновники стверджують, що вони, як і раніше, налаштовані позитивно. Але західна допомога, давно відкладений пакет підтримки президента Джо Байдена у розмірі 60 мільярдів доларів, не може чекати довго.

"Що робитиме Путін, якщо Україна не отримає західної допомоги, необхідної їй для перемоги? Він би повністю все знищив. Усе", — сказав Зеленський в одному з останніх інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ексглава розвідки Трампа заявив про необхідність надати допомогу Україні.