Неприємний сюрприз для росіян: експерт спрогнозував, що відбуватиметься на фронті влітку

Закладених обсягів допомоги від США вистачить, щоб зупинити російську армію

Можливий наступ Росії на Україну на весні та влітку цього року неабияк непокоїть суспільство, особливо на тлі затримки допомоги від США. Проте позитивне рішення Конгресу може кардинально змінити ситуацію на фронті.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, наразі Росія акумулює всі свої сили, ресурси і засоби, готуючись до наступальних дій.

Але допомога від західних партнерів, зокрема і США, може вплинути на російських наступ. До моменту її отримання українським воїнам буде складно на фронті.

"Це (допомога — ред.) може вплинути на поле бою безпосередньо наприкінці травня – початку червня", — каже Мусієнко

Але на росіян чекатиме жорстка відповідь із західною підтримкою, яку Україна має отримати найближчими місяцями,

"Якщо зараз Конгрес проголосує, то росіян буде чекати дуже неприємний сюрприз. Оскільки одразу ми, ймовірно, отримаємо ATACMS, більше ППО й винищувачі F-16 — і це дасть можливість зупинити цей наступ доволі ефективно і, можливо, навіть перейти до локальних контрнаступальних дій", — пояснює експерт.

За його словами, окупанти не вірять, що Україна може отримати допомогу, яка підсилить ЗСУ на кінець весни — початок літа. Проте закладених обсягів допомоги від США вистачить, щоб зупинити російську армію і зірвати їхні плани.

"Враховуємо, що і Європа буде збільшувати постачання зброї — ми чекаємо на надходження чеських снарядів. Якщо все складатиметься позитивно, то на літо ми будемо мати потужні пакети підтримки, якої нам має вистачити принаймні до кінця осені", — зазначив експерт.

Більше про вплив допомоги від США на наступ ворога, про розподілення виділених коштів читайте у матеріалі "Телеграфу": Літо буде переламним? Як допомога США вплине на хід війни в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку іменитих американських ЗМІ, Україна йде до поразки.