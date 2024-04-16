Американський генерал: Росія піде у великий наступ, завадити їй можуть дві речі

Українські спецоперації у Чорному морі, на території РФ і на лінії фронту можуть завадити ворогу

Відомий американський генерал-майор у відставці Девід Грандж розповів, що російська окупаційна армія цілком може піти в наступ влітку. Проте цьому можуть завадити і декілька факторів.

Про це генерал розказав в інтерв’ю "Радіо Свобода". За його словами, росіяни будуть намагатися проводити лімітовані атаки, особливо цієї весни.

"Вони відчувають, що мають перевагу. Вони мали кілька успіхів нещодавно. Коли я кажу про успіхи, то вони насправді є обмеженими, але вони значущі для Путіна для використання у пропаганді. Я думаю, що буде масштабніший наступ влітку", — зауважив Девід Грандж.

Проте він додав, що це цілком можуть змінити деякі фактори. Перш за все, це ухвалення пакетів допомоги від Заходу, зокрема від США. Але генерал зауважив, що військові ресурси вичерпуються не тільки в України, інші країни також втрачають зброю. Тому Захід має дбати і про свою безпеку, і допомагати у війні проти Росії, а це складно.

Можливий наступ окупантів влітку зможуть стримати дві основні речі, на думку Девіда Гранджа.

"Перша – це озброєння, ми про це вже говорили. Друга – це асиметричне ведення війни. Україна це дуже добре робить", — каже генерал.

Тут він пояснив, що мова саме про спецоперації, які відбуваються у Чорному морі, на території РФ і на лінії фронту. Ці дії мають неймовірний психологічний ефект і створюють умови для маневрування, і підґрунтя для решти конвенційних операцій.

"Україні варто продовжувати у тому ж дусі, якщо не збільшувати масштаби таких операцій. Вони справляються дуже добре", — підсумував Девід Грандж.

Раніше "Телеграф" писав, що голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, коли Росія піде в наступ і чи готові ЗСУ.