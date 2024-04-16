Чи зможе Україна втриматись без допомоги? Зеленський холоднокровно оцінив ситуацію

Україна має бути набагато сильнішою за свого ворога

Без західної підтримки, зокрема і виділення США 60 млрд євро допомоги, Україна не матиме шансів на перемогу. Також без цієї допомоги українським захисникам буде складно стримувати наступ росіян, адже у РФ значна перевага у ресурсах.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтервʼю PBS. Він наголосив, що співвідношення сил для нашої перемоги має бути 1:1.

"Можу вам сказати відверто: без цієї підтримки у нас не буде шансів на перемогу. Вам потрібно бути набагато сильнішим за свого ворога. Сьогодні співвідношення артилерійських снарядів у нас становить 1-10. Чи зможемо ми втриматися? Ні. У будь-якому випадку, з такою статистикою нас щодня відштовхуватимуть. Щоб захистити 100 відсотків того, що знаходиться під нашим контролем, нам потрібно буде перейти від одного до порівняння чисел, 10-10", — заявив президент.

Про те, чи можливо прорвати оборону РФ та піти у наступ у разі отримання цієї допомоги, Зеленський прямо не сказав. Глава держави наголосив, що РФ перевершує Україну в живій силі та зброї.

"Як ми можемо їх знищити? План дуже простий. Він зрозумілий. Він існує. Є конкретна зброя, яку нам потрібно отримати. Є особлива зброя для захисту неба. Цей план існує. Крім того, усі партнери тримають її у своїх руках. Це план того, що нам справді потрібно", — заявив президент.

За його словами, Україні дуже складно, бо вона бореться з великою російською армією.

"Вони не жаліють людей. Вони їх не навчають. Вони не такі навчені як наші хлопці тощо. Але їх велика кількість. І необмежена кількість людей і велика кількість снарядів. Це не їх виробництво. Це було виробництво Ірану. Вони тисячами били нас. Вони передавали їх 300-350 "шахедів" на місяць. І кожного місяця вони застосовували по нас таку кількість. Скажіть мені, будь ласка, як можна було воювати з цими тисячами, якщо у тебе немає зброї, яка їх збиває?", — сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, за словами Володимира Зеленського, російським окупантам вдалося знищити Трипільську ТЕС у Київській області, оскільки ракети для її захисту у цьому регіоні закінчилися. Це пов'язано з браком допомоги від союзників.