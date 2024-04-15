Буде катастрофічно важко: Буданов сказав, коли Росія піде в наступ і чи готові ЗСУ

Сили оборони України готуються у тому, що Росія посилить атаки

Армія Росії може піти у наступ на фронті у найближчі місяці. ЗСУ готові дати відсіч ворогові, але без військової допомоги союзників це буде "катастрофічно тяжко".

Про це заявив голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю німецьким ЗМІ. За його словами, путінські солдати можуть піти в атаку наприкінці травня – на початку червня.

"Я думаю, до цього моменту ми добре підготуємося. І подивимося, як піде далі. Без допомоги західних союзників нам буде катастрофічно важко. І те, за умови, що вона, по-перше, прийде в достатній кількості, і друге буде йти далі", — заявив Буданов.

Нагадаємо, що Головком ЗСУ Олександр Сирський відвідав східний фронт. За його словами, росіяни посилили атаки після "виборів" у Росії та намагаються штурмувати позиції ЗСУ на кількох напрямках. При цьому ворог зазнає великих втрат, але його не хвилює, і він відправляє на фронт нові підрозділи.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на тлі чуток про підготовку наступу РФ і масованих обстрілів країна НАТО передала Україні ППО Patriot. Влада запевнила, що допомога "прибуде негайно".