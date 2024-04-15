Росія створила нове угруповання військ біля кордонів України: де воно знаходиться і що про нього відомо

Зона відповідальності угруповання у межах території трьох областей РФ

Росія створила нове угруповання військ "Сєвєр". Вона діє Бєлгородському напрямі.

Про це було повідомлено у зведенні Міноборони РФ. Окупанти вже встигли похвалитися нібито успіхами цього угруповання.

"На Бєлгородському напрямку підрозділи угруповання військ "Сєвєр" за підтримки авіації та артилерії вразили живу силу та техніку ЗСУ в районах населених пунктів Тернова, Гатище Харківської області та Радянське Сумської області", — йдеться у повідомленні.

Водночас "Інформаційний опір" повідомляє, що угруповання "Сєвєр" створено на базі колишнього угруповання прикриття кордону (ГВ "Брянськ", ГВ "Курськ" та ГВ "Бєлгород"). Нею керує генерал-полковник А Лапін.

Зазначається, що зона відповідальності "Сєвєра" — у межах території Брянської, Курської, Білгородської областей. Нині їй вже передано:

11-й армійський корпус (АК), без 7-го окремого мотострілецького полку;

138-а окрема мотострілецька бригада (ОМСБР) зі складу 6-ї загальновійськової армії.

Також до складу ГВ "Сєвєр" можуть увійти формування зі складу 44-го АК, ймовірно, і 25-а ОМСБР. Угруповання налічуватиме орієнтовно:

до 46-48 тисяч особового складу;

350-360 танків;

до 860 бойових броньованих машин (ББМ);

940-950 артилерійських систем (АС), починаючи з калібру 100-мм та включаючи 120-мм міномети;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) 110-120 одиниць;

до 4-6 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія вигадала, кого ще можна відправити на війну з Україною.