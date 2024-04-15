Россия создала новую группировку войск у границ Украины: где она находится и что о ней известно

Зона ответственности группировки в пределах территории трех областей РФ

Россия создала новую группировку войск "Север". Она действует на Белгородском направлении.

Об этом было сообщено в сводке Минобороны РФ. Оккупанты уже успели похвастаться якобы успехами этой группировки.

"На Белгородском направлении подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радянское Сумской области", — говорится в сообщении.

В то же время "Информационное сопротивление" сообщает, что группировка "Север" создана на базе бывшей группировки прикрытия границы (ГВ "Брянск", ГВ "Курск" и ГВ "Белгород"). Ею руководит генерал-полковник А Лапин.

Отмечается, что зона ответственности "Севера" — в пределах территории Брянской, Курской, Белгородской областей. В настоящее время ей уже переданы:

11-й армейский корпус (АК), без 7-го отдельного мотострелкового полка;

138-я отдельная мотострелковая бригада (ОМСБР) из состава 6-й общевойсковой армии.

Также в состав ГВ "Север" могут войти формирования из состава 44-го АК, вероятно, и 25-я ОМСБР. Группировка будет насчитывать ориентировочно:

до 46-48 тысяч личного состава;

350-360 танков;

до 860 боевых бронированных машин (ББМ);

940-950 артиллерийских систем (АС), начиная с калибра 100-мм и включая 120-мм минометы;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) 110-120 единиц;

до 4-6 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия придумала, кого еще можно отправить на войну с Украиной.