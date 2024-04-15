"Будет катастрофически тяжело": Буданов сказал, когда Россия пойдет в наступление и готовы ли ВСУ

Силы обороны Украины готовятся в тому, что Россия усилит атаки

Армия России может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. ВСУ готовы дать отпор врагу, но без военной помощи союзников это будет "катастрофически тяжело".

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью немецким СМИ. По его словам, путинские солдаты могут пойти в атаку в конце мая — начале июня.

"Я думаю, к этому моменту мы хорошо подготовимся. И посмотрим, как пойдет дальше. Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело. И то, при условии, что она, во-первых, придет в достаточном количестве, и второе — будет идти дальше", — заявил Буданов.

Напомним, что Главком ВСУ Александр Сырский посетил восточный фронт. По его словам, россияне усилили атаки после "выборов" в России и пытаются штурмовать позиции ВСУ на нескольких направлениях. При этом враг несет большие потери, но это его не волнует, и он отправляет на фронт новые подразделения.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на фоне слухов о готовящемся наступлении РФ и массированных обстрелов страна НАТО передала Украине ПВО Patriot. Власти заверили, что помощь "прибудет немедленно".