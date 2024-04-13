Передадут немедленно: одна из стран НАТО поставит Украине систему ПВО Patriot

Другие страны в НАТО одобрили передачу дополнительной установки ЗРК

На фоне мощных атак России на Украину Германия приняла решение усилить помощь Силам обороны. Минобороны страны передает дополнительную систему ПВО Patriot.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на заявление Бундесвера в субботу, 13 апреля. В ведомстве отметили, что постарались как можно скорее отреагировать на запрос от Украины.

"По запросу украинского правительства и по согласованию с нашими союзниками Германия передаст Украине еще одну систему PATRIOT в дополнение к системам ПВО, которые уже поставлены и еще планируются", — сказано в сообщении Минобороны Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Грманию за оказанную помощь и отметил, что ВСУ получат не только ЗРК Patriot. У главы государства также состоялся результативный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Благодарен канцлеру за решение по поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к существующим системам ПВО. Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру", — написал Владимир Зеленский.

Он также обсудил с Шольцом подготовку к конференции по восстановлению URC2024 в Берлине, рассказал о подготовке к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии в июне.

В Минобороны Германии подчеркнули, что передача военной помощи состоится "немедленно". Это стало возможно благодаря "интенсивным усилиям" министра обороны Бориса Писториуса и министра иностранных дел Анналены Бербок, подчеркнули в Минобороны Германии.

"Все наши обязательства по альянсу могут быть выполнены с помощью систем, доступных Германии", — заявили в министерстве.

В то же время все необходимые меры по ускорению замены и новых закупок ЗРК должны быть начаты немедленно.

"Мы идем настолько далеко в нашей поддержке Украины, насколько это возможно, учитывая нашу собственную оперативную готовность", — заявил министр обороны Борис Писториус в субботу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько систем Patriot нужно Украине. Владимир Зеленский назвал количество и подчеркнул, что ВСУ крайне нуждаются в помощи союзников. Но в Европе заявили, что не могут помочь Украине с усилением ПВО. И это при том, что у Запада на складах имеется около 100 батарей ЗРК Patriot.