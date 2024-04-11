После массированной атаки Россия снова обстреляла Харьков: что известно об ударе баллистикой

Местные власти уже дали комментарий

Днем 11 апреля, после комбинированной массированной атаки дронами и ракетами, Россия снова обстреляла Харьков. В городе слышали несколько мощных взрывов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что был слышен звук "прилета". Он попросил местных жителей соблюдать осторожность.

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"В городе слышен был "прилет". Уже несколько взрывов, прошу всех быть осторожными!", — написал Терехов.

Мониторинговые каналы сообщают, что Харьков обстреливают из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Также замечен разведывательный беспилотник.

14:50 Отбой воздушной тревоги во всех областях, где ее ранее объявляли, кроме Харьковщины и Донетчины. В этих регионах угроза сохраняется, предупреждают Воздушные силы.

14:26 Повторные взрывы в Харькове. Мэр города подтверждает информацию. Телеграм-канал RADAR-KH сообщает, что над местами "прилетов" замечен вражеский разведывательный дрон.

14:24 Взрывы в Харькове. Мониторинговые каналы сообщают об обстреле С-300. Терехов пишет о "прилете".

Повторный обстрел Харькова 11 апреля

14:19 В Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях объявляют воздушную тревогу. Мониторинговые каналы предупреждают о баллистической угрозе. До этого воздушная тревога была объявлена на Виннитчине и Донетчине.

Напомним, во время комбинированной атаки в Харькове был поврежден объект энергосистемы. Поэтому в городе ввели графики аварийного отключения.

Из-за обстрела 11 апреля объекты энергосистемы повреждены в пяти областях страны. 380 населенных пунктов остались без света, о чем сообщили в "Укрэнерго".

"Телеграф" ранее сообщал, что россияне уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Предварительно было три "прилета".