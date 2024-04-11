После массированной атаки Россия снова обстреляла Харьков: что известно об ударе баллистикой
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Местные власти уже дали комментарий
Днем 11 апреля, после комбинированной массированной атаки дронами и ракетами, Россия снова обстреляла Харьков. В городе слышали несколько мощных взрывов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что был слышен звук "прилета". Он попросил местных жителей соблюдать осторожность.
"В городе слышен был "прилет". Уже несколько взрывов, прошу всех быть осторожными!", — написал Терехов.
Мониторинговые каналы сообщают, что Харьков обстреливают из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Также замечен разведывательный беспилотник.
14:50 Отбой воздушной тревоги во всех областях, где ее ранее объявляли, кроме Харьковщины и Донетчины. В этих регионах угроза сохраняется, предупреждают Воздушные силы.
14:26 Повторные взрывы в Харькове. Мэр города подтверждает информацию. Телеграм-канал RADAR-KH сообщает, что над местами "прилетов" замечен вражеский разведывательный дрон.
14:24 Взрывы в Харькове. Мониторинговые каналы сообщают об обстреле С-300. Терехов пишет о "прилете".
14:19 В Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях объявляют воздушную тревогу. Мониторинговые каналы предупреждают о баллистической угрозе. До этого воздушная тревога была объявлена на Виннитчине и Донетчине.
Напомним, во время комбинированной атаки в Харькове был поврежден объект энергосистемы. Поэтому в городе ввели графики аварийного отключения.
Из-за обстрела 11 апреля объекты энергосистемы повреждены в пяти областях страны. 380 населенных пунктов остались без света, о чем сообщили в "Укрэнерго".
"Телеграф" ранее сообщал, что россияне уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Предварительно было три "прилета".