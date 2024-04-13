Европа игнорирует призывы Украины о предоставлении систем ПВО: в СМИ объяснили, что за этим стоит

Европейские страны игнорируют просьбу Украины отправить на ее защиту свои системы противовоздушной обороны Patriot после того, как российские террористы нанесли серию ударов по критической инфраструктуре украинского государства. Просьбы о срочных поставках западных систем ПВО остаются неуслышанными в столицах стран Европейского Союза и НАТО.

Об этом пишет издание Financial Times. В статье отмечается, что президент Владимир Зеленский на этой неделе призвал Европу срочно предоставить ВСУ системы Patriot и раскритиковал западных "партнеров", обвинив их в бездействии в то время, когда террористы разрушают электростанции и гражданскую инфраструктуру Украины.

Свои источники сказали, что Киев хочет получить Patriot из Польши, Румынии и Испании. Однако хотя Украине нужно только семь систем, Европа заявляет, что не планирует больше передавать Украине Patriot, оправдываясь тем, что им якобы необходимо сохранить собственный оборонный потенциал. К примеру, польские военные "отмазываются" тем, что не могут предоставить Patriot Украине, пока нет поставок из США (контракт на 15 млрд долларов был заключен в июне 2023 года). Германия заявила, что не сможет предоставить ничего, кроме двух систем, переданных ранее.

"Сейчас мы не сможем предложить больше систем", – сказали в министерстве обороны ФРГ 8 апреля.

Это уже вызвало сокрушительную критику власти со стороны представителей оппозиционного Христианско-демократического союза. Там считают, что Украине можно предоставить как минимум еще две системы Patriot, учитывая, что вернулись подразделения ПВО, расположенные в Польше и Словакии. Однако главное, отмечает издание, в том, что европейские страны без поддержки со стороны США столкнулись с проблемой: могут ли они позволить себе опуститься ниже установленного для себя минимального уровня защиты государства, чтобы отправить вооружение в Украину.

"Я бы сказал, что любое решение о снижении стратегических запасов в значительной степени находится в руках наших сил обороны и вооруженных сил и всегда должно оставаться конфиденциальным", – прокомментировал ситуацию президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Германия немедленно инициирует поиск всех зенитных ракетных систем Patriot и других систем ПВО для Украины. Он будет происходить не только у союзников, но вообще в мире.

В воздушных силах Украины прокомментировали заявление журналиста Bild о том, что в Украине закончились ракеты для "Patriot". Эти боеприпасы дефицитны и Силы обороны полностью зависят в поставках от партнеров.