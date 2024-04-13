Європа ігнорує заклики України про надання систем ППО: в ЗМІ пояснили, що за цим стоїть

Європейські країни ігнорують прохання України відправити на її захист свої системи протиповітряної оборони Patriot після того, як російські терористи завдали серії ударів по критичній інфраструктурі української державі. Прохання про термінові постачання західних систем ППО залишаються непочутими у столицях країн Європейського Союзу та НАТО.

Про це пише видання Financial Times. У статті зазначається, що президент Володимир Зеленський цього тижня закликав Європу терміново надати ЗСУ системи Patriot та розкритикував західних "партнерів", звинувативши їх у бездіяльності у той час, коли терористи руйнують електростанції та цивільну інфраструктуру України.

Власні джерела сказали, що Київ хоче отримати Patriot із Польщі, Румунії та Іспанії. Проте, хоча Україні потрібно тільки сім систем, Європа заявляє, що не планує більше передавати Україні Patriot, виправдовуючись тим, що їм нібито необхідно зберегти власний оборонний потенціал. Наприклад, польські військові "відмазуються" тим, що не можуть надати Patriot Україні, поки немає постачань з США (контракт на 15 млрд доларів був укладений у червні 2023 року). А Німеччина заявила, що не зможе надати нічого, окрім двох систем, переданих раніше.

"Наразі ми не зможемо запропонувати більше систем", – сказали у міністерстві оборони ФРН 8 квітня.

Це вже викликало нищівну критику влади з боку представників опозиційного Християнсько-демократичного союзу. Там вважають, що Україні можна надати як мінімум ще дві системи Patriot, з огляду на те, що повернулися підрозділи ППО, розташовані в Польщі та Словаччині. Проте головне, зазначає видання, в тому, що європейські країни без підтримки з боку США стикнулися з проблемою: чи можуть вони дозволити собі опуститися нижче встановленого для себе мінімального рівня захисту держави, щоб відправити озброєння в Україну.

"Я б сказав, що будь-яке рішення про зниження стратегічних запасів значною мірою перебуває в руках наших сил оборони та наших збройних сил і завжди повинне залишатися конфіденційним", – прокоментував ситуацію президент Фінляндії Александр Стубб.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Німеччина негайно ініціює пошук усіх зенітних ракетних систем Patriot та інших систем ППО для України. Він відбуватиметься не лише у союзників, а й взагалі у світі.

У Повітряних силах України прокоментували заяву журналіста Bild про те, що в Україні закінчилися ракети для "Patriot". Ці боєприпаси є дефіцитними та Сили оборони повністю залежать у постачанні від партнерів.