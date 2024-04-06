Зеленский сказал, сколько систем Patriot нужно Украине и что делать с российскими КАБами

Сейчас Украина выбирает, какой город защищать

Украина испытывает дефицит средств ПВО и может быстро исчерпать свои запасы. В случае интенсивных обстрелов останется без боеприпасов уже до конца месяца.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для "Мы-Украина". Ситуация усложняется тем, что с некоторыми воздушными угрозами могут справиться лишь системы по типу Patriot.

"Тут нам приходится выбирать – какой объект защитить, этот город или другой город. Сегодняшняя интенсивность россиян достаточно высока, запас ПВО у нас сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра", — отметил он.

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы полностью обеспечить безопасность Украины, ей "желательно иметь 25 систем "Петриот" по шесть-восемь батарей в каждой".

Вместе с тем, глава государства добавил, что есть и положительные нюансы. Например, в Украине уже есть разработки систем ПВО, которые способны бороться с российскими корректируемыми авиабомбами (КАБ).

Зеленский не стал уточнять, что из себя представляет это оружие, но по всей видимости речь не идет о дальнобойных средствах борьбы с вражеской авиацией, поскольку он отметил их отдельно.

"На сегодняшний день против КАБов есть только ПВО. Ты сбиваешь истребители, носители — и оно сработало, и очень мощно. Мы сбили очень много их носителей. Они идут дальше, и они делали КАБы, которые работают на большую дистанцию уже. И мы должны увеличивать дальнобойные системы ПВО. Другое оружие против КАБов у нас разрабатывается, отечественное, не буду говорить пока", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, в последнее время от КАБов сильно страдает Харьков. Так во время удара по жилом районе 6 апреля погиб один человек и еще несколько получили ранения.