Мінус екіпаж? Стали відомі наслідки збиття Ту-22М3 (відео)

На борту літака перебувало четверо росіян

Збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 не обійшлося без жертв. Постраждав екіпаж літака.

Про це повідомляють росЗМІ. За їхніми даними, один член команди загинув, двох людей було врятовано, а доля ще однієї залишається невідомою.

"За уточненими даними, зараз тривають пошуки 4-го члена екіпажу. Загиблим виявився 3-й льотчик, якого також шукали. Двох пілотів знайшли раніше, їм надається вся необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили далекий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, яким російські терористи б’ють по мирних українських містах. Крім того, під час сьогоднішньої атаки вперше знищено дві такі ракети.

"Україні потрібно більше коштів, більше ракет, щоб краще захистити від російського тероризму прифронтові території. Я дякую всім, хто сьогодні забезпечив цей результат. Зло буде покарано", — написав командувач Микола Олещук.

Варто зазначити, що, за даними джерел, ворожий літак був збитий українським зенітно-ракетним комплексом С-200. Як відомо, він має дальність ураження до 300 км.

Раніше ми писали, що в середу, 20 березня, на військовий аеродром в Енгельсі було здійснено атаку безпілотників. У мережі з’явилися супутникові знімки аеропорту, зроблені напередодні нальоту 19 березня. Зазначають, що, згідно з даними з супутника, на території аеродрому було 11 літаків.