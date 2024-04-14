Не тільки Су-57: експерт розповів, з чого росіяни можуть запускати свою нову Х-69

Якщо російські літаки можуть нести Х-59, то буде незрозумілим, чому вони нібито не здатні брати Х-69

Російська ракета Х-69 може запускатися не тільки з сучасного російського багатоцільового винищувача Су-57, перший зразок якого нещодавно був зафіксований біля кордонів України. Біда в тому, що її можуть нести й старіші літаки – Су-35, Су-34 та навіть Су-30.

Про це сказав авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі каналу "FreeДом". За його словами, ця ракета стала результатом модернізацій більш старої Х-59, яку можуть нести інші літаки РФ.

"З приводу ракети Х-69. Існує думка, що вона використовується тільки з сучасного російського літака Су-57. Я з цим не погоджуся, тому що платформа так званих авіаційних катапульт передбачає використання різного типу озброєння", – зазначив він.

Експерт підкреслив, що якщо Су-30, Су-34 та Су-35 можуть нести Х-59, то буде незрозумілим, чому вони нібито не здатні брати Х-69. Вона майже нічим не відрізняється, окрім підвищеної дальності – з 300 км до 400 км.

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot скоріше за все буде ефективний проти нових російських ракет Х-69, якими РФ знищила Трипільську теплову електростанцію (ТЕС). Ця система протиповітряної оборони (ППО) збивала складніші повітряні цілі, такі як "Циркон" та "Кинджал".

Нагадаємо, 11 квітня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на об’єкти енергетики у декількох областях України. На Харківщині ввели графіки аварійних відключень. Під Києвом була знищена Трипільська ТЕС. Там зафіксували три "прильоти", після яких розпочалась пожежа. Попередньо, росіяни вдарили по цьому об’єкту ракетами Х-69.