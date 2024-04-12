По Трипільській ТЕС вдарили ракетою Х-69: у ЗСУ розповіли, чи має Україна від неї захист

Країна-терористка продовжує оновлювати арсенал озброєння

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot скоріше за все буде ефективний проти нових російських ракет Х-69, якими РФ знищила Трипільську теплову електростанцію (ТЕС). Ця система протиповітряної оборони (ППО) збивала складніші повітряні цілі, такі як "Циркон" та "Кинджал".

Наразі фахівці вивчають нову російську ракету, за попередніми даними Х-69 є вдосконаленою Х-59. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив у етері телемарафону.

Україна стає лідером з виробництва та застосування безпілотників

З ракетою Х-69 може впоратись ЗРК Patriot

"Ракета Х-69 ― це нова ракета для нас, тому ми в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти. Найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся і зі складнішими типами ракет, як "Циркон" та "Кинджал", ― сказав Євлаш.

Українські фахівці вже аналізують цю ракету, щоб дізнатись, як ефективніше їй протидіяти. За попередніми даними, це вдосконалена ракета Х-59.

"Це покращена система версії Х-59. Наразі встановлюється, яка саме була це ракета, який був її тип. Попередньо Росія вже застосовувала подібні ракети раніше. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році. Тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатись виготовляти нові ракети. Однак все залежить від успішності їх продукування, на скільки швидко вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та ін.", ― сказав Євлаш.

Зазначимо, що в Україні закінчились ракети для ЗРК Patriot та IRIS-T. Про це написав аналітик BILD Юліан Рьопке. За його даними, снарядів для інших систем ППО теж обмаль, тому Україні якнайшвидше потрібна допомога від партнерів. Аналітик обурився, що на американських складах лежить достатньо ракет, які не передають ЗСУ.

Нагадаємо, 11 квітня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на об’єкти енергетики у декількох областях України. На Харківщині ввели графіки аварійних відключень.

Під Києвом була знищена Трипільська ТЕС. Там зафіксували три "прильоти", після яких розпочалась пожежа. Попередньо, росіяни вдарили по цьому об’єкту ракетами Х-69.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи введуть графіки відключення світла в Україні через знищення Трипільської ТЕС. В "Укренерго" відповіли.