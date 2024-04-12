По Трипольской ТЭС ударили ракетой Х-69: в ВСУ рассказали, есть ли у Украины защита

Страна-террористка продолжает обновлять арсенал вооружения

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, скорее всего, будет эффективен против новых российских ракет Х-69, которыми РФ уничтожила Трипольскую тепловую электростанцию (ТЭС). Эта система противовоздушной обороны (ПВО) сбивала более сложные воздушные цели, такие как "Циркон" и "Кинжал".

Сейчас специалисты изучают новую российскую ракету, по предварительным данным Х-69 — это усовершенствованная Х-59. Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона.

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С ракетой Х-69 может справиться ЗРК Patriot

"Ракета Х-69 ― это новая ракета для нас, поэтому мы в том числе изучаем, как можно ей противодействовать. Скорее всего, Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся и с более сложными типами ракет, как "Циркон" и "Кинжал", — сказал Евлаш.

Украинские специалисты уже анализируют эту ракету, чтобы узнать, как эффективнее ей противодействовать. По предварительным данным, это усовершенствованная ракета Х-59.

"Это улучшенная система версии Х-59. Пока устанавливается, какая именно была это ракета, какой был ее тип. Предварительно, Россия уже применяла подобные ракеты раньше. Это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году. То есть мы можем видеть, что Россия постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты, однако все зависит от успешности их производства, на сколько быстро они смогут обеспечивать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и др.", — сказал Евлаш.

Отметим, в Украине закончились ракеты для ЗРК Patriot и IRIS-T. Об этом написал аналитик BILD Юлиан Репке. По его данным, снарядов для других систем ПВО тоже мало, поэтому Украине как можно скорее нужна помощь от партнеров. Аналитик возмутился, что на американских складах лежит достаточно ракет, которые не передают ВСУ.

Напомним, 11 апреля Россия совершила массированную комбинированную атаку на объекты энергетики в нескольких областях Украины. На Харьковщине ввели графики аварийных отключений.

Под Киевом была уничтожена Трипольская ТЭС. Там зафиксировали три "прилета", после которых начался пожар. Предварительно, россияне ударили по этому объекту ракетами Х-69.

Ранее "Телеграф" сообщал, введут ли графики отключения света в Украине из-за уничтожения Трипольской ТЭС. В "Укрэнерго" ответили.