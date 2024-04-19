Які ATACMS Байден може дати Україні: пояснює американський експерт

У зоні досяжності буде весь Кримський півострів

Зниження ризику ескалації війни України з Росією наданням США Києву нових балістичних ракет ATACMS, може позитивно вплинути на цей процес. Президент штатів Джо Байден матиме мало виправдань, щоб не надати далекобійну версію системи.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів Федеріко Борсарі, експерт у програмі трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики (CEPA), що базується у Вашингтоні. За його словами, в арсеналі США, ймовірно, знаходиться понад 1600 ATACMS модифікації M48/M57.

"Виходячи з формулювання законопроєкту, висунутого спікером Джонсоном, і нещодавніх коментарів голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Брауна про зниження ризику ескалації внаслідок відправлення ATACMS дальнього радіуса дії, у президента Байдена буде мало виправдань, щоб не надати далекобійну версію системи для України. Мова про ATACMS дальністю 300 км M48/M57, які оснащені унітарною боєголовкою вагою 97 кг", — сказав Борсарі.

За його словами, на користь прийняття такого рішення позитивно впливає арсенал США.

"Навіть якщо надати Україні їх 100 або більше, це не вплине на національну безпеку США", — коментує експерт.

Він також акцентує на тому, що далекобійна версія ракетної системи значно відрізняється за ефектом від типу М39, які ЗСУ отримали торік.

Ракета зосереджує руйнівну силу в одній точці завдяки великій дальності польоту і потужній боєголовці. Саме тому вона більше підходить для використання проти ворожих командних пунктів, інших будівель та інфраструктури.

"У зоні досяжності буде весь Кримський півострів, а також понад 150 км всередині російської території, що межує з окупованими територіями України. Але головними цілями, ймовірно, будуть Крим і ключові військові об’єкти на інших окупованих територіях", — вважає Федеріко Борсарі.

Більше про вплив допомоги від США на наступ ворога та хід війни, про розподілення виділених коштів читайте у матеріалі "Телеграфу": Літо буде переламним? Як допомога США вплине на хід війни в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що США можуть відновити ленд-ліз для України.