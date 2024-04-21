Украина может получить ATACMS очень быстро: американский сенатор заинтриговал заявлением

Поставки военной помощи могут начаться уже на следующей неделе

Обладая относительно небольшими ресурсами Украина оказалась способной нанести огромный урон российской армии. А возобновление поставок американского вооружения позволит восстановить боевой дух украинских солдат.

Такую оценку дал председатель сенатского комитета по разведке США Марк Уорнер на канале CBS. Он отметил, что эти поставки могут начаться уже к концу недели с передачи дальнобойных ракет ATACMS.

При этом он напомнил, что большую часть его жизни силы обороны США были сфокусированы на том, чтобы находиться способы противодействия России.

"Имея менее 3% нашего оборонного бюджета, за два года украинцы уничтожили 87% существовавших до этого сухопутных войск россиян, 63% их танков, 32% их бронетранспортёров", — сказал Уорнер и подчеркнул, что за это время не погиб ни один американский солдат.

Он выразил надежду, что в лучшем случае, украинцы начнут получать необходимое оружие уже до конца текущей недели, что позволит им наконец перестать нормировать снаряды и восстановить боевой дух, который был подорван их нехваткой в последние месяцы.

"Я надеюсь, что как только законопроект попадет к президенту во вторник или среду, эти поставки снова будут продолжены, причем с передачей ракет большой дальности ATACMS", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену.

В Пентагоне же говорят, что в случае окончательного принятия документа, боеприпасы и оборудование начнут приходить в Украину в течение нескольких дней.