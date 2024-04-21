Для россиян все хуже, чем казалось: OSINT-аналитик рассказал, на сколько оккупантам хватит бронетехники

Россиянам придется либо наращивать производство, либо искать технику за рубежом

Запасов танков для ведения боевых действий у россиян может хватить еще на пару лет, однако ситуация с боевыми бронированными машинами обстоит хуже. Они могут закончиться уже через год или полтора года.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Jompy в соцсети X. Он в своем исследовании сослался на спутниковые данные, которые были использованы накануне украинскими аналитиками Військовий віщун, Mortis Aeterna и Resurgam для оценки количества танков у россиян.

Он не стал вдаваться в подробности, но отметил, что многие российские базы хранения близки к истощению, а на других хоть еще и стоят сотни единиц техники, но на ней видны явные признаки "каннибализации", то есть использования запчастей для обслуживания другой техники.

"Я всегда боялся, что был немного оптимистичен, наводя цифру в 1,5-2 года до истощения запасов российского оборудования на складах, но теперь думаю, что я немного консервативен", — написал он.

По его новой оценке, если россияне не найдут способов закупить бронетехнику в союзных странах или нарастить внутреннее производство, то боевых бронемашин на базах хранений им хватит на 1-1,5 года. Эта оценка будет актуальной, если россияне будут нести такие же потери, как и сейчас.

Аналитик подчеркнул, что на ремонтных заводах в очередях стоят еще сотни боевых машин и танков, а потому им хватит их еще на несколько месяцев даже после того, как базы хранения полностью исчерпают себя.

При этом он выражает сомнения в том, что союзники России рискнут поставлять ей боевую технику. В этом плане он отмечает, что лишь Китай и Северная Корея имеют достаточные запасы, чтобы это делать, но Пекин слишком осторожен из-за риска попасть под санкции, а Пхеньян слишком "параноидальный", чтобы продавать крупные партии.

Стоит отметить, что издание Welt провело свой анализ количества техники у россиян и предположило, что оккупанты могут воевать еще несколько лет.