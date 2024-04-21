Для росіян дедалі гірше, ніж здавалося: OSINT-аналітик розповів, на скільки окупантам вистачить бронетехніки

Росіянам доведеться або нарощувати виробництво, або шукати техніку за кордоном

Запасів танків для ведення бойових дій у росіян може вистачити ще на кілька років, проте ситуація з бойовими броньованими машинами гірша. Вони можуть закінчитися вже за рік чи півтора року.

Про це повідомив OSINT-аналітик Jompy у соцмережі X. Він у своєму дослідженні послався на супутникові дані, які були використані напередодні українськими аналітиками Військовий віщун, Mortis Aeterna та Resurgam для оцінки кількості танків у росіян.

Він не став вдаватися в подробиці, але зазначив, що багато російських баз зберігання близькі до виснаження, а на інших хоча й стоять сотні одиниць техніки, але на них видно явні ознаки "канібалізації", тобто використання запчастин для обслуговування іншої техніки.

"Я завжди боявся, що був трохи оптимістичний, наводячи цифру в 1,5-2 роки до виснаження запасів російського обладнання на складах, але тепер думаю, що я трохи консервативний", — написав він.

За його новою оцінкою, якщо росіяни не знайдуть способів купити бронетехніку в союзних країнах або наростити внутрішнє виробництво, то бойових бронемашин на базах зберігання їм вистачить на 1-1,5 року. Ця оцінка буде актуальною, якщо росіяни зазнають таких самих втрат, як і зараз.

Аналітик наголосив, що на ремонтних заводах у чергах стоять ще сотні бойових машин та танків, а тому їм вистачить їх ще на кілька місяців навіть після того, як бази зберігання повністю вичерпають себе.

При цьому він висловлює сумніви, що союзники Росії ризикнуть постачати їй бойову техніку. У цьому плані він зазначає, що лише Китай та Північна Корея мають достатні запаси, щоб це робити, але Пекін надто обережний через ризик потрапити під санкції, а Пхеньян надто "параноїдальний", щоб продавати великі партії.

Видання Welt провело свій аналіз кількості техніки у росіян і припустило, що окупанти можуть воювати ще кілька років.