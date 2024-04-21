Рус

Кілька днів, і вантаж у ЗСУ: США готові постачати Україні військову допомогу небаченими темпами

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Першими відправлять снаряди та боєприпаси для ППО Новина оновлена 21 квітня 2024, 04:10
Першими відправлять снаряди та боєприпаси для ППО. Фото news.liga.net

Окрім того, Україна може нарешті отримати додаткові далекобійні ракети ATACMS

Перші партії американської військової допомоги можуть доставити в Україну в рекордні терміни – через кілька днів після того, як президент США Джозеф Байден підпише відповідний законопроєкт. Скоріше за все, це будуть саме ті позиції, у яких Україна має найбільшу потребу – снаряди для артилерії та боєприпаси для систем протиповітряної оборони.

Про це пише New York Times. Везти боєприпаси здалеку не буде необхідності – великі запаси снарядів та протиракет знаходяться на складах Армії США у Німеччини, що дозволить передати їх якнайшвидше.

"У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо доставити протягом кількох днів", — сказав прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

Окрім того, Україна може нарешті отримати додаткові далекобійні ракети ATACMS. Проте для цього на склади Пентагону повинні почати надходити Precision Strike Missiles – балістичні малі ракети, які розроблені в США для заміни MGM-140 ATACMS. Зараз в США визнають, що самих ATACMS мають мало, а все те, що є, зарезервовано на випадок війни з Росією, Північною Кореєю чи Китаєм.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті та, зрештою, потрапити на підпис президенту Джо Байдену.

У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.

Теги:
#Україна #США #Війна #Допомога Україні #Військова допомога Україні