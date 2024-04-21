Кілька днів, і вантаж у ЗСУ: США готові постачати Україні військову допомогу небаченими темпами

Окрім того, Україна може нарешті отримати додаткові далекобійні ракети ATACMS

Перші партії американської військової допомоги можуть доставити в Україну в рекордні терміни – через кілька днів після того, як президент США Джозеф Байден підпише відповідний законопроєкт. Скоріше за все, це будуть саме ті позиції, у яких Україна має найбільшу потребу – снаряди для артилерії та боєприпаси для систем протиповітряної оборони.

Про це пише New York Times. Везти боєприпаси здалеку не буде необхідності – великі запаси снарядів та протиракет знаходяться на складах Армії США у Німеччини, що дозволить передати їх якнайшвидше.

"У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо доставити протягом кількох днів", — сказав прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

Окрім того, Україна може нарешті отримати додаткові далекобійні ракети ATACMS. Проте для цього на склади Пентагону повинні почати надходити Precision Strike Missiles – балістичні малі ракети, які розроблені в США для заміни MGM-140 ATACMS. Зараз в США визнають, що самих ATACMS мають мало, а все те, що є, зарезервовано на випадок війни з Росією, Північною Кореєю чи Китаєм.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті та, зрештою, потрапити на підпис президенту Джо Байдену.

У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.