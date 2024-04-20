Відправлять дуже швидко: у Пентагоні порадували строками надання зброї Україні

Пакет допомоги почали готувати задовго до голосування

Пентагон готовий надати військову допомогу Україні менше, ніж за тиждень після того, як буде ухвалено відповідний законопроєкт. Міністерство оборони США розпочало збір пакеті задовго до майбутніх голосувань.

Тому частина зброї потрапить на поле бою менше, ніж за тиждень. Про це пише The Washington Post з посилання на власні джерела.

"За словами цих людей, Міністерство оборони розпочало збір пакету допомоги задовго до майбутніх голосувань, намагаючись прискорити процес. Один чиновник, який, як і деякі інші, говорив на умовах анонімності, сказав, що після завершення законопроєкту про іноземну допомогу в розмірі 95 мільярдів доларів знадобиться менш як тиждень, перш ніж частина зброї потрапить на поле бою, залежно від про те, де вони зберігаються", — йдеться у повідомленні.

Видання наголошує, що у пакеті допомоги передбачено близько 60 мільярдів доларів для України, а більша частина решти призначена для Ізраїлю та партнерів США в Азії.

Зазначається, що попри те, що достеменно не відомо, наскільки об’ємним буде пакет, він, напевно, міститиме вкрай необхідні боєприпаси для систем, на які найбільше покладаються ЗСУ, включаючи 155-мм снаряди, які використовуються в гаубицях НАТО, і боєприпаси для реактивної артилерії середньої дальності.

Також видання не виключає, що Пентагон надасть Україні свіжий транш обладнання для протиповітряної оборони та боєприпасів, що є життєво необхідною для боротьби з невпинними російськими обстрілами цивільної інфраструктури країни.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Федеріко Борсарі, експерта у програмі трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики, зниження ризику ескалації війни України з Росією наданням США Києву нових балістичних ракет ATACMS, може позитивно вплинути на цей процес. Президент Штатів Джо Байден матиме мало виправдань, щоб не надати далекобійну версію системи.