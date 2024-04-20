Отправят очень быстро: в Пентагоне порадовали сроками предоставления оружия Украине

Пакет помощи начали готовить задолго до голосования

Пентагон готов отправить военную помощь Украине меньше, чем через неделю после того, как будет принят соответствующий законопроект. Министерство обороны США приступило к сбору пакета задолго до будущих голосований.

Поэтому часть оружия попадет на поле боя меньше, чем через неделю. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

"По словам этих людей, Министерство обороны приступило к сбору пакета помощи задолго до будущих голосований, пытаясь ускорить процесс. Один чиновник, который, как и некоторые другие, говорил на условиях анонимности, сказал, что после завершения законопроекта об иностранной помощи в размере 95 миллиардов долларов понадобится менее недели, прежде чем часть оружия попадет на поле боя, в зависимости от того, где они хранятся", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в пакете помощи предусмотрено около 60 миллиардов долларов для Украины, а большая часть остальных предназначена для Израиля и партнеров США в Азии.

Отмечается, что, несмотря на то, что точно не известно, насколько объемным будет пакет, он, наверное, будет содержать крайне необходимые боеприпасы для систем, на которые больше всего полагаются ВСУ, включая 155-мм снаряды, используемые в гаубицах НАТО, и боеприпасы для реактивной артиллерии средней дальности

Также издание не исключает, что Пентагон предоставит Украине свежий транш оборудования для противовоздушной обороны и боеприпасов, жизненно необходимого для борьбы с неустанными российскими обстрелами гражданской инфраструктуры страны.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Федерико Борсари, эксперта в программе трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики, снижения риска эскалации войны Украины с Россией предоставлением США Киеву новых баллистических ракет ATACMS, может положительно повлиять на этот процесс. Президент Штатов Джо Байден будет иметь мало оправданий, чтобы не предоставить дальнобойную версию системы.