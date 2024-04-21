Несколько дней и груз у ВСУ: США готовы поставлять Украине военную помощь невиданными темпами

Кроме того, Украина может получить дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS.

Первые партии американской военной помощи могут доставить в Украину в рекордные сроки – через несколько дней после того, как президент США Джозеф Байден подпишет соответствующий законопроект. Скорее всего, это будут именно те позиции, в которых у Украины наибольшая потребность – снаряды для артиллерии и боеприпасы для систем противовоздушной обороны.

Об этом пишет New York Times. Везти боеприпасы издалека не будет необходимости – большие запасы снарядов и противоракет находятся на складах Армии США в Германии, что позволит их передать как можно быстрее.

"У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали в прошлом. Мы можем доставить в течение нескольких дней", — сказал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Кроме того, Украина может получить дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS. Однако для этого на склады Пентагона должны начать поступать Precision Strike Missiles – баллистические малые ракеты, разработанные в США для замены MGM-140 ATACMS. Сейчас в США признают, что у самих ATACMS мало, а все то, что есть, зарезервировано на случай войны с Россией, Северной Кореей или Китаем.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену.

В Пентагоне сообщили, что военная помощь Украине начнет поступать в течение недели после окончательного принятия документа.