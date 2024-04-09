Росія все ще має багато озброєнння для війни: ЗМІ з'ясували, як надовго цієї зброї вистачить

Зі снарядами в росіян найкраща ситуація – власне виробництво дасть їм понад 2,1 млн снарядів на рік

Оборонна промисловість Росії не здатна задовольнити усі потреби російських військ у війні проти України. Виробляти вона може мало, але росіяни також активно використовують старі радянські склади, яких "наймирніша країна світу" залишила по собі величезну кількість. Тому ситуація зі зброєю, хоча не дуже добра для РФ – далека від того, що хотіли б побачити союзники та Україна.

Про це пише німецьке видання Welt із посиланням на дані досліджень. За словами журналістів, виробляти безпілотники та снаряди росіяни можуть дуже активно, з ракетами та танками ситуація набагато гірша.

З 24 лютого 2022 року тільки підтверджені (фото та відео) втрати танків та бронемашин російськими терористами склади понад 8400 одиниць – серед них не менше 2900 танків та понад 5500 бронемашин. Водночас до початку війни на складах та у строю перебувало понад 10 тисяч одиниць бронетехніки. Російські заводи здатні за рік виготовити з нуля близько 200 одиниць техніки та відновити до 1600 одиниць. Такими темпами техніки зі складів терористам вистачить ще на пару років.

Також, за даними української розвідки, росіяни можуть виготовляти до 230 ракет на місяць. З них тільки 130 – це ракети із дальністю польоту понад 350 км. Швидкість виробництва ракет обмежена санкціями; у кожній з них – 40-50 західних компонентів. Це означає, що виробляти ракети швидко РФ не здатна, саме тому вона просить ракети у КНДР та Ірану.

Цілі росіян з виготовлення БПЛА також, судячи з усього, недосяжні. Попри те, що у 2023 році планувалося виготовити 11 тисяч ударних БПЛА Shahed, насправді кількість пусків за рік (в середньому 8 на день) демонструє, що росіяни спромоглися тільки на 3095 БПЛА. У 2024 році Росія планує виготовити 5 тисяч БПЛА Shahed, проте навряд чи вона це зможе.

Зі снарядами в росіян найкраща ситуація. Тільки власне виробництво дасть росіянам понад 2,1 млн снарядів на рік. Окрім того, до їх послуг радянські снарядні склади (втім, навряд чи якість снарядів там буде хоча б задовільною), а також постачання снарядів від Білорусі, КНДР, а у перспективі – від Ірану. Тому воювати російські терористи, робить висновок видання, можуть ще як мінімум кілька років.

Як писав "Телеграф", США та союзники планують подвоїти зусилля у пошуку усього необхідного озброєння, обладнання та боєприпасів для України. Хоча Україна досягла певних успіхів за останні місяці, вона тримається величезними надзусиллями, тому військова допомога від західних країн має величезне значення.

Також за результатами зустрічі 4 квітня країни НАТО створили спільну місію в Україні. Таким чином, Північноатлантичний альянс зможе використати багато можливостей для підтримки країни.