Россия все еще имеет много вооружений для войны: СМИ выяснили, как надолго этого оружия хватит

Со снарядами у россиян лучшая ситуация – собственно производство даст им более 2,1 млн. снарядов в год

Оборонная промышленность России не способна удовлетворить все потребности российских войск в войне против Украины. Производить она может мало, но россияне также активно используют старые советские склады, которых "самая мирная страна мира" оставила после себя огромное количество. Поэтому ситуация с оружием, хотя не очень хороша для РФ, далека от того, что хотели бы увидеть союзники и Украина.

Об этом пишет немецкое издание Welt со ссылкой на данные исследований. По словам журналистов, производить беспилотники и снаряды россияне могут очень активно, с ракетами и танками ситуация гораздо хуже.

С 24 февраля 2022 г. только подтвержденные (фото и видео) потери танков и бронемашин российскими террористами составили более 8400 единиц – среди них не менее 2900 танков и более 5500 бронемашин. В то же время, до начала войны на складах и в строю находилось более 10 тысяч единиц бронетехники. Российские заводы способны за год изготовить с нуля около 200 единиц техники и восстановить до 1600 единиц. Такими темпами техники со склада террористам хватит еще на пару лет.

Также, по данным украинской разведки, россияне могут производить до 230 ракет в месяц. Из них только 130 – это ракеты с дальностью полета более 350 км. Скорость производства ракет ограничена санкциями; в каждой из них – 40-50 западных компонентов. Это означает, что производить ракеты быстро РФ не способна, поэтому она просит ракеты у КНДР и Ирана.

Цели россиян по изготовлению БПЛА также, судя по всему, недостижимы. Несмотря на то, что в 2023 году планировалось изготовить 11 тысяч ударных БПЛА Shahed, количество пусков за год (в среднем 8 в день) демонстрирует, что россиян хватило только на 3095 БПЛА. В 2024 году Россия планирует изготовить 5 тысяч БПЛА Shahed, однако, вряд ли она это сможет.

Со снарядами у россиян наилучшая ситуация. Только собственное производство даст россиянам более 2,1 млн. снарядов в год. Кроме того, к их услугам советские снарядные составы (впрочем, вряд ли качество снарядов там будет хотя бы удовлетворительным), а также поставки снарядов от Беларуси, КНДР, а в перспективе – от Ирана. Поэтому воевать российские террористы, заключает издание, могут еще как минимум несколько лет.

Как писал "Телеграф", США и союзники планируют удвоить усилия по поиску всего необходимого вооружения, оборудования и боеприпасов для Украины. Хотя Украина достигла определенных успехов за последние месяцы, она держится огромными сверхусилиями, поэтому военная помощь от западных стран имеет огромное значение.

Также по результатам встречи 4 апреля страны НАТО создали совместную миссию в Украине. Таким образом, Североатлантический альянс сможет использовать много возможностей для поддержки страны.