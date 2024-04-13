Вистачить на кілька років? Аналітики оцінили, скільки танків залишилося у Росії

Російські заводи дійшли до стелі своїх можливостей

У росіян на базах зберігання ще достатньо танків і якщо вони втрачатимуть їх такими ж темпами, як зараз, Москва зможе вести бойові дії до початку 2026 року. Втім, є інші варіанти.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному OSINT-аналітиками Resurgam, Військовий Віщун та Mortis Aeterna. Вони наголосили, що в середньому з баз зберігання знімають до 70 танків щомісяця.

Аналітики зазначають, що стабільний темп свідчить про те, що росіяни дійшли до стелі у своїх можливостях відновлення танків. При цьому переповненість майданчиків бронетанкових заводів говорить про те, що вони перевантажені і не справляються з обсягами робіт.

Автори дослідження встановили, що росіяни все ще можуть відновити близько 3150 танків із центральних баз та 1300-1500 танків із майданчиків біля заводів. З огляду на цю інформацію вони створили три варіанти того, наскільки довго росіяни зможуть підтримувати темпи бойових дій.

Оптимістичний

Може статися через збільшення активності бойових дій та збільшення російських втрат. Аналітики оцінили, що середній темп втрат танків росіянами зараз становить 93 одиниці на місяць, а відновлювати вони можуть 100, тобто це дозволяє їм нарощувати кількість техніки на полі бою.

Однак, якщо вони почнуть втрачати на рівні 160-170 танків на місяць, то протягом 12-18 місяців російські підрозділи будуть критично небоєздатними.

Помірний

Полягає в тому, що російські резерви на базах зберігання поступово вичерпаються. У такому темпі вони протримаються 18-24 місяці, тобто до початку 2026 року.

Після цього вони зможуть поповнювати втрати лише виробництвом танків із нуля, але таким чином вони зможуть покрити лише п’яту частину своїх потреб.

Саме цей варіант аналітики вважають найбільш ймовірним.

Песимістичний

Станеться, якщо Москва зможе знайти спосіб отримувати танки безпосередньо від своїх союзників, на зразок Ірану, КНДР або, можливо, з Китаю. У такому разі росіяни будуть готові продовжувати бойові дії понад 26 місяців.

"Такий варіант вимагає окремого розгляду, оскільки включає цілий набір факторів: від політичної готовності цих країн до фактичної кількості боєздатних танків та їх типів", — сказано в матеріалі.

Видання Welt провело свій аналіз кількості техніки у росіян і припустило, що окупанти можуть воювати ще кілька років.