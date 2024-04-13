Хватит на несколько лет? Аналитики оценили, сколько танков осталось у России

Российские заводы дошли до потолка своих возможностей

У россиян на базах хранения еще достаточно танков и если они будут терять их такими же темпами, как сейчас, то Москва сможет вести боевые действия до начала 2026 года. Впрочем, есть и другие варианты.

Об говорится в исследовании, проведенном OSINT-аналитиками Resurgam, Військовий Віщун и Mortis Aeterna. Они отметили, что в среднем с баз хранения снимают до 70 танков ежемесячно.

Аналитики отмечают, что стабильный темп свидетельствует о том, что россияне дошли до "потолка" в своих возможностях восстановления танков. При том, переполненность площадок бронетанковых заводов говорит о том, что они перегружены и не справляются с объемами работ.

Авторы исследования установили, что россияне все еще могут восстановить около 3150 танков из центральных баз и 1300-1500 танков с площадок возле заводов. Учитывая эту информацию, они создали три варианта того, насколько долго россияне смогут поддерживать темпы боевых действий.

Оптимистичный

Может произойти из-за увеличения активности боевых действий и увеличения российских потерь. Аналитики оценили, что средний темп потерь танков россиянами сейчас составляет 93 единицы в месяц, а восстанавливать они могут 100, то есть это позволяет им наращивать количество техники на поле боя.

Однако если они начнут терять на уровне 160-170 танков на месяц, то в течение 12-18 месяцев российские подразделения будут критически небоеспособными.

Умеренный

Заключается в том, что российские резервы на базах хранения постепенно истощатся. В таком темпе они продержатся 18-24 месяца, то есть где-то до начала 2026 года.

После этого они смогут восполнять потери лишь производством танков с ноля, но таким образом они смогут покрыть лишь пятую часть своих потребностей.

Стоит отметить, что именно этот вариант аналитики считают наиболее вероятным.

Пессимистический

Случится, если Москва сможет найти способ получать танки напрямую от своих союзников, вроде Ирана, КНДР или, возможно, из Китая. В таком случае россияне будут готовы продолжать боевые действия более 26 месяцев.

"Такой вариант требует отдельного рассмотрения, поскольку включает в себя целый набор факторов: от политической готовности этих стран до фактического количества боеспособных танков и их типов", — сказано в материале.

Стоит отметить, что издание Welt провело свой анализ количества техники у россиян и предположило, что оккупанты могут воевать еще несколько лет.