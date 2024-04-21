Україна може отримати ATACMS дуже швидко: американський сенатор зацікавив заявою

Постачання військової допомоги можуть розпочатися вже наступного тижня

Маючи відносно невеликі ресурси Україна виявилася здатною завдати величезної шкоди російській армії. А відновлення постачання американського озброєння дозволить відновити бойовий дух українських солдатів.

Таку оцінку дав голова сенатського комітету з розвідки США Марк Уорнер на каналі CBS. Він зазначив, що ці поставки можуть розпочатися вже до кінця тижня з передачі далекобійних ракет ATACMS.

При цьому він нагадав, що більшість його життя сили оборони США були сфокусовані на тому, щоб знаходити способи протидії Росії.

"Маючи менше 3% нашого оборонного бюджету, за два роки українці знищили 87% сухопутних військ росіян, що існували до цього, 63% їхніх танків, 32% їхніх бронетранспортерів", — сказав Уорнер і підкреслив, що за цей час не загинув жоден американський солдат. .

Він висловив сподівання, що у кращому разі українці почнуть отримувати необхідну зброю вже до кінця поточного тижня, що дозволить їм нарешті перестати нормувати снаряди та відновити бойовий дух, який був підірваний їхнім браком останніми місяцями.

"Я сподіваюся, що щойно законопроєкт потрапить до президента у вівторок чи середу, ці поставки знову будуть продовжені, причому з передачею ракет великої дальності ATACMS", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті і нарешті потрапити на підпис президенту Джо Байдену.

У Пентагоні ж кажуть, що у разі остаточного ухвалення документа, боєприпаси та обладнання почнуть приходити в Україну протягом кількох днів.