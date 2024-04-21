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Війна — день 788: росіяни збирають сили на Бахмутському напрямку і обстрілюють міста

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Росіяни не зменшують темпів наступу на низці напрямків, проте найактивніше вони намагаються тиснути на сході України. При цьому у ЗСУ спостерігають скупчення сил окупантів на Бахмутському напрямку, де, вочевидь, загарбники хочуть перейти канал Сіверський Донець — Донбас. Активний тиск з боку окупантів зазвичай закінчується для них серйозними втратами, через які вони змушені шукати поповнення в інших країнах, включаючи навіть африканський континент. Водночас росіяни продовжують і нескінченні обстріли мирних міст, які призводять до жертв серед мирного населення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Лідер більшості в Сенаті США офіційно підтвердив, що голосування щодо виділення пакета допомоги Україні відбудеться у вівторок, 23 квітня.

Про те, що відбувалося 18 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 785: росіяни готуються до нового наступу, а у ЗСУ проблеми зі зброєю

Із ситуацією в Україні за 19 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 786: росіяни готують нову ракетну атаку, Україна може отримати більше ППО

Інформацію за 20 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 787: Україна чекає на рішення США про допомогу і відбиває десятки атак росіян

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#Україна #Росія #Війна