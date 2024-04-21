Війна — день 788: росіяни збирають сили на Бахмутському напрямку і обстрілюють міста

Оперативно про головне за добу

Росіяни не зменшують темпів наступу на низці напрямків, проте найактивніше вони намагаються тиснути на сході України. При цьому у ЗСУ спостерігають скупчення сил окупантів на Бахмутському напрямку, де, вочевидь, загарбники хочуть перейти канал Сіверський Донець — Донбас. Активний тиск з боку окупантів зазвичай закінчується для них серйозними втратами, через які вони змушені шукати поповнення в інших країнах, включаючи навіть африканський континент. Водночас росіяни продовжують і нескінченні обстріли мирних міст, які призводять до жертв серед мирного населення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Лідер більшості в Сенаті США офіційно підтвердив, що голосування щодо виділення пакета допомоги Україні відбудеться у вівторок, 23 квітня.

Про те, що відбувалося 18 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 785: росіяни готуються до нового наступу, а у ЗСУ проблеми зі зброєю

Із ситуацією в Україні за 19 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 786: росіяни готують нову ракетну атаку, Україна може отримати більше ППО

Інформацію за 20 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 787: Україна чекає на рішення США про допомогу і відбиває десятки атак росіян