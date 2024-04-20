Війна — день 787: Україна чекає на рішення США про допомогу і відбиває десятки атак росіян

Оперативно про головне за добу

Україна відбиває широкомасштабне російське вторгнення 787 днів. Сили оборони країни відбивають численні штурми російських військ на різних ділянках фронту. "Гарячіше" всього, як і раніше, на сході країни, особливо на авдіївському напрямку, де захисникам України доводиться відбивати понад два десятки ворожих атак за добу. Тяжкою залишається ситуація і на бахмутському та новопавлівському напрямках, де окупанти також здійснюють численні атаки на позиції ЗСУ. Не припиняються й атаки росіян містами та селами України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Канада протягом п’яти років передасть Україні військову допомогу на $1,16 мільярда, випливає із проєкту бюджету країни.

Інформацію за 17 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 784: росіяни посилюють атаки у двох напрямках та штурмують підходи до ключового міста

Про те, що відбувалося 18 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 785: росіяни готуються до нового наступу, а у ЗСУ проблеми зі зброєю

Із ситуацією в Україні за 19 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 786: росіяни готують нову ракетну атаку, Україна може отримати більше ППО