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Війна — день 786: росіяни готують нову ракетну атаку, Україна може отримати більше ППО

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
Бої за Україну продовжуються Новина оновлена 19 квітня 2024, 00:14
Бої за Україну продовжуються. Фото Телеграф

Оперативно про головне за добу

Україна б'ється з російськими терористами 786-й день. Західні країни можуть надати Києву більше систем протиповітряної оборони, а пакет допомоги США скоро, схоже за все, нарешті ухвалять. На тлі цього російські терористи готують чергову ракетну атаку по Україні – зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 З аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ, куди поки що не добивають українські дрони, злетіло шість бомбардувальників Ту-95. Схоже, терористи готують на ранок черговий ракетний удар.

Павлоград перебуває під комбінованою атакою керованих авіаційних ракет та безпілотників російських терористів.

Інформацію за 16 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 783: росіяни застосовують "амебну" тактику і просуваються під Часовим Яром

Про те, що відбувалося 17 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 784: росіяни посилюють атаки на двох напрямках та штурмують підходи до ключового міста

З ситуацією в Україні за 18 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 785: росіяни готуються до нового наступу, а у ЗСУ проблеми зі зброєю

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#Україна #Росія #Війна