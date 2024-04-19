Війна — день 786: росіяни готують нову ракетну атаку, Україна може отримати більше ППО

Оперативно про головне за добу

Україна б'ється з російськими терористами 786-й день. Західні країни можуть надати Києву більше систем протиповітряної оборони, а пакет допомоги США скоро, схоже за все, нарешті ухвалять. На тлі цього російські терористи готують чергову ракетну атаку по Україні – зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 З аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ, куди поки що не добивають українські дрони, злетіло шість бомбардувальників Ту-95. Схоже, терористи готують на ранок черговий ракетний удар.

Павлоград перебуває під комбінованою атакою керованих авіаційних ракет та безпілотників російських терористів.

Інформацію за 16 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 783: росіяни застосовують "амебну" тактику і просуваються під Часовим Яром

Про те, що відбувалося 17 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 784: росіяни посилюють атаки на двох напрямках та штурмують підходи до ключового міста

З ситуацією в Україні за 18 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 785: росіяни готуються до нового наступу, а у ЗСУ проблеми зі зброєю