Російський Ту-22М3 збила ракета С-200: що являє собою зброя, якою дістали ворога

ЗРК було модифіковано фахівцями Головного управління розвідки Міноборони України

Сили оборони України у п’ятницю, 19 квітня, знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це борт стратегічні авіації.

Про це повідомило джерело у спецслужбах. "Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам, що собою являє ця зброя.

Варто зазначити, що за даними джерел, ворожий літак було збито українським зенітно-ракетним комплексом С-200. Як відомо, він має дальність ураження до 300 км. ЗРК було модифіковано спеціалістами Головного управління розвідки Міноборони України.

Як зазначає Forbes, українські ВПС можуть мати сотні ракет для старих батарей С-200.

Довідка

Зенітно-ракетний комплекс далекої дії С-200 став на озброєння радянського союзу далекого 1967 року. Він призначений для боротьби з літаками та крилатими ракетами на висотах від 300 м до 40 км та в радіусі до 300 км (параметри залежно від модифікації) в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби.

У 1970-х С-200 став основним зенітно-ракетним комплексом у складі ППО Радянського Союзу. Їм було захищено практично всі важливі об’єкти. У 1970 році вийшла модель С-200В ("Вега"). А в 1975 році — С-200Д ("Дубна"). Обидві отримали збільшення висоти та дальності поразки (початкові значення — 20 км та 160 км відповідно).

У 1989-1990 до комплексу додали проміжну кабіну сполучення, внесено багато інших змін, проте вважається, що роботи не було завершено.

Ракети С-200

Поразка цілей проводиться керованими ракетами з чотирма твердопаливними прискорювачами (перший ступінь). Запуск ракет відбувається із пускових установок на стартових позиціях.

Ракети досить великі, вони мають довжину 11 м та вагу 7,1 т. Швидкість варіюється залежно від дальності і становить 700-1200 м/с.

Нагадаємо, що падіння бомбардувальника підтвердили і в Міноборони РФ. Там повідомили, що літак нібито повертався на аеродром базування після виконання "бойового завдання".

Стверджується, що трьох членів екіпажу евакуювали, продовжуються пошуки ще одного льотчика. Причиною авіакатастрофи до Міноборони країни-агресора назвали "технічну несправність".

Раніше "Телеграф" повідомив, що у ГУР показали, як знищували російський Ту-22МЗ.