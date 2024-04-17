Може збити дрон за 2,5 км: як військові використовують ЗУ-23 (відео)

Таку зенітку використовували в Афганістані, під час Чеченських воєн, в Лівії та Сирії

Україна на фронті використовує вітчизняне озброєння, залишки радянського, поставки іноземного. Однак іноді це може бути одна й та сама зброя. Серед таких випадків ЗУ-23, спарена зенітна установка калібром 23 мм.

В Україні її виготовляє, зокрема, "Українська бронетехніка". Однак свої модифікації зенітки, що почала випускатися в СРСР в кінці 50-х, має Іран, Китай, Польща, РФ, Словаччина, Єгипет, Фінляндія та Чехія.

В "Українській бронетехніці" вона випускається під маркуванням ЗУ-23-УБ. Її використовують для знищення цілей в повітрі на відстані до 2,5 км, при цьому висота може бути до 1,5 км. Ефективна вона проти піхоти, легкої броні на відстані до 2 км в будь-яку погоду не залежно від місцевості. Стрільба здійснюється штатними 23-мм патронами з осколково-фугасно-запалювально-трасуючим (ОФЗТ), осколково-фугасно-запалювальним (ОФЗ) та бронебійно-запалювально-трасуючим (БЗТ) спорядженням.

Україна використовує на фронті також ЗУ фінського та польського виробництва. Їх застосовують для боротьби з російськими баражуючими боєприпасами, дронами-шахедами та іншими повітряними цілями.

Раніше "Телеграф" розповідав про рушницю Hatsan Escort. Її використовують для боротьби з FPV-дронами у 68 оєбр ім. Олекси Довбуша.