Відбивала наступ на Миколаївщині та звільняла Херсонщину: чим українська РСЗВ "Берест" краща за російські "Гради"
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У своєму арсеналі РСЗВ має низку переваг
Українські воїни мають у своєму арсеналі чимало різноманітної та вбивчої зброї. Мова не лише про британські чи американські системи. Україні теж є чим похизуватися.
Про це, зокрема, пише АрміяInform. У матеріалі йдеться про українську РСЗВ "Берест", яка ефективно та безжально нищить російських окупантів.
"Ця зброя є розробкою українського оборонно-промислового комплексу. Нині такі екземпляри успішно нищать ворога на Донецькому напрямку", — йдеться в повідомленні.
Українська розробка вдало замінює застарілі радянські "Гради", які масово використовує Росія. До того ж у своєму арсеналі вона має низку переваг.
На відміну від класичного радянського "Граду", РСЗВ "Берест" отримала пусковий пакет із додатковим горизонтальним рядом направляючих. Це дозволило збільшити кількість ракет: 50 замість 40. Це збільшує потужність для ураження ворожих цілей.
Також "Берест" має цифрову систему керування вогнем, яка дозволяє екіпажу проводити підготовку до стрільби з кабіни. А в нічний час можуть рухатися без зовнішнього світла, адже на автомобілі встановлена камера нічного бачення.
Під час ведення вогню розрахунок має 5-7 хвилин на знищення цілей. Воїни відпрацьовують по ворогу та швидко згортають машину. Все працює на автоматиці. Розрахунок покидає вогневий рубіж та переміщується у схованку, перш ніж прилетить у відповідь.
Військові зауважують, що така грізна зброя здатна не лише нищити живу силу та техніку противника, а й створює потужний психологічний вплив на окупантів.
РСЗВ БМ-21 УМ "Берест"
Бойова машина створена на основі шасі КрАЗ-5401.
- Швидша за "Град" та має більший запас ходу
- Калібр — 122 мм
- Швидкість — 90 км/год
- Кабіна на 5 осіб
- Колісна формула — 4×4
- Маса спорядженого автомобіля — 8200 кг
- Повна маса — 17200 кг
- Інтегрована система обміну інформацією на полі бою
- Навігаційна система СН-4215 від ДП "Оризон-Навігація" пришвидшує підготовку машини до стрільби
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