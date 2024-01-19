"Шахедобійка" на службі в ТрО: що може зенітна гармата Zastava

Кількість переданих гармат невідома

Аби боротися з навалою російських дронів українська армія має кілька зенітних установок. Серед них і 20 мм зенітна гармата Zastava виробництва колишньої Югославії.

Фотографії такого устаткування на озброєнні 243 окремого батальйону 241 Київської бригади ТрО опублікував Telegram-канал In Factum. За даними "Дефенс експрес" маркування M75/55 може бути некоректним і мова йде саме про зенітну установку Yugo Zastava M55. Ця установка призначалася для боротьби з цілями, що низько літають та наземними цілями. В Україні використовується варіант одноствольної гармати, в сучасних версіях використовуються барабанний магазин. Почали випускати таку зенітку у 50-х роках.

Характеристики Yugo Zastava M55:

темп пострілів до 700 на хвилину

ефективна дальність стрільби до 5,5 км

ефективна висота ураження до 4 км

ємність магазину 60 пострілів.

Характеристики Yugo Zastava M55

Як розповідають у "АрміяInform", в ЗСУ успішно використовують зенітну гармату Zastava саме проти ворожих безпілотників. Воїни, які використовують це озброєння, зазначають, що вона дуже добре працює по повітряних цілях на відстані до півтори тисячі метрів, однак ефективна і проти піхоти. Її називають великою снайперською гвинтівкою через ідеальну влучність. Установку можна перевозити на двовісному шасі за вантажівкою, встановлювати на лафет, а заради мобільності також можна розмістити на корпусі бронетранспортера або у кузові пікапа.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що таке FPV-дрони та чим вони корисні на фронті. Україна використовує безпілотники не тільки в повітрі, а й на землі — для штурмових дій чи евакуації.