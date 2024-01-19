"Шахедобейка" на службе в ТРО: что может зенитная пушка Zastava

Количество переданных пушек неизвестно

Чтобы бороться с нашествием российских дронов украинская армия имеет несколько зенитных установок. Среди них и 20 мм зенитная пушка Zastava производства бывшей Югославии.

Фотографии такого оборудования на вооружении 243 отдельного батальона 241 Киевской бригады ТРО опубликовал Telegram-канал In Factum. По данным "Дефэнс экспресс" маркировка M75/55 может быть некорректной и речь идет именно о зенитной установке Yugo Zastava M55. Эта установка предназначалась для борьбы с низко летающими целями и наземными целями. В Украине используется вариант одноствольной пушки, в современных версиях используются барабанный магазин. Начали выпускать такую зенитку в 50-е годы.

Характеристики Yugo Zastava M55:

темп выстрелов до 700 в минуту

эффективная дальность стрельбы до 5,5 км

эффективная высота поражения до 4 км

емкость магазина 60 выстрелов.

Характеристики Yugo Zastava M55

Как рассказывают в " АрмияInform ", в ВСУ успешно используют зенитную пушку Zastava именно против вражеских беспилотников. Воины, которые используют это вооружение, отмечают, что она очень хорошо работает по воздушным целям на расстоянии до полутора тысяч метров, однако эффективна и против пехоты. Ее называют большой снайперской винтовкой из-за идеальной точности. Установку можно перевозить на двухосном шасси за грузовиком, устанавливать на лафет, а для мобильности также можно разместить на корпусе бронетранспортера или в кузове пикапа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что такое FPV-дроны и чем они полезны на фронте. Украина использует беспилотники не только в воздухе, но и на земле для штурмовых действий или эвакуации.