Гармата "збери сам": як ЗСУ використовує 70-річну гірську гаубицю (фото, відео)

Гармату помічали на озброєнні кількох частин

Україні потрібні гармати та снаряди до них аби стримувати ворога. Серед таких є й такі, яким вже чимало років, однак вони ще можуть дати жару окупантам. OTO Melara Mod 56 — 105-мм гірська гаубиця, створена італійською компанією OTO Melara в 1950-х роках. Вона набула популярності в різних арміях світу завдяки своїй економічній ефективності, простоті обслуговування та ремонту. Ця артилерійська система використовувалася в боях під час Фолклендської війни в 1982 році в Аргентині.

Особливість її в тому, що вона важить майже 1,3 тону і при цьому розбирається на 12 частин для того, аби її перевозили в'ючними тваринами там, де немає доріг. Тому вона була оптимальною для використання в горах.

Без захисного щита її можна перевозити у БТР M113. Найбільший компонент гаубиці MOD.56 важить 125 кг, а це означає, що навіть за відсутності достатньої кількості транспорту, екіпаж гармати може перевозити лише найбільші компоненти, а менші навіть нести самостійно. В України щонайменше 6 таких гаубиць, переданих Іспанією.

105-мм гаубиця OTO Melara Mod 56 з відсутнім захисним щитком у 12 брсп "Азов"

Характеристики гаубиці Melara Mod 56

Заявлений темп стрільби – до 6 пострілів на хвилину,

максимальна дальність ведення вогню – до 14 км,

розгін снаряда — до 415 м/с,

швидкість буксирування вантажівкою — до 70 км/год,

повністю розбирається за 3 хвилини.

Характеристики гаубиці Melara Mod 56

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