Має 4 радари та здатна збивати балістику: що за система ЗРК Hawk є в Україні (відео)

Є кілька типів ракет до ЗРК, деякі з яких стійкіші до перешкод та можуть збити навіть балістичні ракети

Для захисту інфраструктури Україні потрібні системи ППО. Деякі з тих, що були передані Україні потребують ремонту, в тому числі і через свій вік чи нестачу комплектуючих. Серед таких MIM-23 Hawk — це американська зенітно-ракетна система середньої дальності, яка була прийнята на озброєння армії США в 1959 році. Протягом багатьох років система Hawk зазнала кількох значних модернізацій — остання версія отримала передові радари.

Система Hawk була розроблена американською компанією Raytheon. MIM-23 Hawk була поширена в Європі, країнах НАТО. Україна отримала свої ЗРК від США та Іспанії. В України є ЗРК Hawk Phase III — ця система надійшла на озброєння армії США у 1989 році. Оновили в основному програмне забезпечення, радари, можливість слідкувати за кількома цілями. Система Hawk забезпечує захист від авіації, крилатих ракет і тактичних балістичних ракет.

З чого складається ЗРК Hawk

Батарея ЗРК Hawk складається в базовій версії з двох вогневих блоків. В батарею входять пускові установки М-192 — 6 шт з 18 ракетами, гусеничні вантажно-транспортні машини М-501 — 3 шт, та чотири радари та додаткове устаткування:

імпульсна РЛС AN/MPQ-50, PAR (виявлення цілей на відстані 100 км на середніх та великих висотах),

низьковисотна радіолокаційна станція безперервної дії AN/MPQ-62, CWAR (виявлення маловисотних цілей, допомагає перехоплювати кілька цілей на близькій відстані),

дві потужні прожекторні радіолокаційні станції AN/MPQ-61, HIPIR,

центр розподілення вогню

передатчик-приймач "свій-чужий".

Які ракети використовує ЗРК Hawk

В ЗРК використовуються ракети серії МІМ-23. Вони відрізняються буквенною позначкою. МІМ-23В — ракета з осколково-фугасною бойовою частиною. Вона здатна вражати цілі на відстані до 40 км і на висоті до 17,7 км.

Також є ракети, що більш стійкі до перешкод, а також підходящі для балістичних цілей. Серед таких МІМ-23К і МІМ-23J. Вони мають більшу бойову частину, що здатна пробити оболонку балістичної ракети. Їхня максимальна дальність перехоплення — 45 км, а максимальна висота — 20 км.

Одна з головних проблем цього ЗРК — вік його та ракет для нього. Попри незатребуваність в країнах НАТО, деякі зразки техніки вичерпали ресурс.

"Телеграф" повідомляв, що в США погодилися продати Україні військових запчастин на понад 130 млн доларів — йдеться саме про комплектуючі до ЗРК HAWK Phase III.