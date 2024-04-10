Имеет 4 радара и способна сбивать баллистику: что за система ЗРК Hawk есть в Украине (видео)

Есть несколько типов ракет к ЗРК, некоторые из которых более устойчивы к помехам и могут сбить даже баллистические ракеты

Для защиты инфраструктуры Украине нужны системы ПВО. Некоторые из тех, что были переданы Украине, нуждаются в ремонте, в том числе и из-за своего возраста или недостатка комплектующих. Среди таких MIM-23 Hawk – это американская зенитно-ракетная система средней дальности, которая была принята на вооружение армии США в 1959 году. В течение многих лет система Hawk претерпела несколько значительных модернизаций – последняя версия получила передовые радары.

Система Hawk была разработана американской компанией Raytheon. MIM-23 Hawk была распространена в Европе, странах НАТО. Украина получила свои ЗРК от США и Испании. У Украины есть ЗРК Hawk Phase III – эта система поступила на вооружение армии США в 1989 году. Обновили в основном программное обеспечение, радары, возможность следить за несколькими целями. Система Hawk обеспечивает защиту от авиации, крылатых ракет и тактических баллистических ракет.

Из чего состоит ЗРК Hawk

Батарея ЗРК Hawk состоит в базовой версии из двух огневых блоков. В батарею входят пусковые установки М-192 — 6 шт с 18 ракетами, гусеничные грузово-транспортные машины М-501 — 3 шт и четыре радара и дополнительное оборудование:

импульсная РЛС AN/MPQ-50, PAR (обнаружение целей на расстоянии 100 км на средних и больших высотах),

низковысотная радиолокационная станция непрерывного действия AN/MPQ-62, CWAR (обнаружение маловысотных целей, помогает перехватывать несколько целей на близком расстоянии),

две мощные радиолокационные прожекторные станции AN/MPQ-61, HIPIR,

центр распределения огня

передатчик-приемник "свой-чужой".

Какие ракеты использует ЗРК Hawk

В ЗРК используются ракеты серии МИМ-23. Они отличаются буквенной пометкой. МИМ-23В – ракета с осколочно-фугасной боевой частью. Она способна поражать цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 17,7 км.

Также есть ракеты, более устойчивые к препятствиям, а также подходящие для баллистических целей. Среди таких МИМ-23К и МИМ-23J. Они имеют большую боевую часть, способную пробить оболочку баллистической ракеты. Их максимальная дальность перехвата – 45 км, а максимальная высота – 20 км.

Одна из главных проблем этого ЗРК – возраст его и ракет для него. Несмотря на невостребованность в странах НАТО некоторые образцы техники исчерпали ресурс.

"Телеграф" сообщал, что в США согласились продать Украине военных запчастей более чем на 130 млн долларов — речь идет именно о комплектующих к ЗРК HAWK Phase III.