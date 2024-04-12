Пушка "собери сам": как ВСУ использует 70-летнюю горную гаубицу (фото, видео)

Орудие замечали на вооружении нескольких частей

Украине нужны пушки и снаряды, чтобы сдерживать врага. Среди таких есть и такие, которым уже много лет, однако они еще могут жарить оккупантам. OTO Melara Mod 56 – 105-мм горная гаубица, созданная итальянской компанией OTO Melara в 1950-х годах. Она приобрела популярность в разных армиях мира благодаря своей экономической эффективности, простоте обслуживания и ремонту. Эта артиллерийская система использовалась в боях во время Фолклендской войны в 1982 году в Аргентине.

Особенность ее в том, что она весит почти 1,3 тонны и при этом разбирается на 12 частей для того, чтобы ее перевозили вьючными животными там, где дорог нет. Поэтому она была оптимальна для использования в горах.

Без защитного щита ее можно перевозить в БТР M113. Наибольший компонент гаубицы MOD.56 весит 125 кг, а это значит, что даже при отсутствии достаточного количества транспорта экипаж пушки может перевозить только самые большие компоненты, а меньшие даже нести самостоятельно. У Украины по меньшей мере 6 таких гаубиц, переданных Испанией.

105-мм гаубица OTO Melara Mod 56 с отсутствующим защитным щитком в 12 брсп "Азов"

Характеристики гаубицы Melara Mod 56

Заявленный темп стрельбы – до 6 выстрелов в минуту,

максимальная дальность ведения огня – до 14 км,

разгон снаряда — до 415 м/с,

скорость буксировки грузовиком — до 70 км/ч,

полностью разбирается за 3 минуты.

Характеристики гаубицы Melara Mod 56

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