Отражала наступление на Николаевщине и освобождала Херсонщину: чем украинская РСЗО "Берест" лучше российских "Градов"

В своем арсенале РСЗО имеет ряд преимуществ

Украинские воины имеют в своем арсенале немало разнообразного и убийственного оружия. Речь не только о британских или американских системах. Украине тоже есть чем похвастаться.

Об этом пишет АрмияInform. В материале говорится об украинской РСЗО "Берест", которая эффективно и безжалостно уничтожает российских оккупантов.

"Это оружие является разработкой украинского оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время такие экземпляры успешно уничтожают врага на Донецком направлении", — говорится в сообщении.

Украинская разработка удачно заменяет устаревшие советские "Грады", которые массово использует Россия. К тому же в своем арсенале у нее есть ряд преимуществ.

В отличие от классического советского "Града", РСЗО "Берест" получила пусковой пакет с дополнительным горизонтальным рядом направляющих. Это позволило увеличить количество ракет: 50 вместо 40. Это увеличивает мощность поражения враждебных целей.

Также "Берест" обладает цифровой системой управления огнем, которая позволяет экипажу проводить подготовку к стрельбе из кабины. А в ночное время могут двигаться без наружного света, ведь на автомобиле установлена камера ночного видения.

При ведении огня расчет имеет 5-7 минут для уничтожения целей. Воины отрабатывают по врагу и быстро сворачивают машину. Всё работает на автоматике. Расчет покидает огневой рубеж и перемещается в укрытие, прежде чем прилетит в ответ.

Военные отмечают, что такое грозное оружие способно не только уничтожать живую силу и технику противника, но и создает мощное психологическое влияние на оккупантов.

РСЗО БМ-21 УМ "Берест"

Боевая машина создана на основе шасси КрАЗ-5401.

Быстрее "Града" и имеет больший запас хода

Калибр — 122 мм

Скорость — 90 км/ч

Кабина на 5 человек

Колесная формула — 4×4

Масса снаряженного автомобиля – 8200 кг

Полная масса — 17200 кг

Интегрированная система обмена информацией на поле боя

Навигационная система СН-4215 от ГП "Оризон-Навигация" ускоряет подготовку машины к стрельбе

Сравнение БМ-21 "Град" и БМ-21УМ "Берест"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ВСУ используют 70-летнюю горную гаубицу. Пушка "собери сам" зажигает оккупантам.