Отражала наступление на Николаевщине и освобождала Херсонщину: чем украинская РСЗО "Берест" лучше российских "Градов"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В своем арсенале РСЗО имеет ряд преимуществ
Украинские воины имеют в своем арсенале немало разнообразного и убийственного оружия. Речь не только о британских или американских системах. Украине тоже есть чем похвастаться.
Об этом пишет АрмияInform. В материале говорится об украинской РСЗО "Берест", которая эффективно и безжалостно уничтожает российских оккупантов.
"Это оружие является разработкой украинского оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время такие экземпляры успешно уничтожают врага на Донецком направлении", — говорится в сообщении.
Украинская разработка удачно заменяет устаревшие советские "Грады", которые массово использует Россия. К тому же в своем арсенале у нее есть ряд преимуществ.
В отличие от классического советского "Града", РСЗО "Берест" получила пусковой пакет с дополнительным горизонтальным рядом направляющих. Это позволило увеличить количество ракет: 50 вместо 40. Это увеличивает мощность поражения враждебных целей.
Также "Берест" обладает цифровой системой управления огнем, которая позволяет экипажу проводить подготовку к стрельбе из кабины. А в ночное время могут двигаться без наружного света, ведь на автомобиле установлена камера ночного видения.
При ведении огня расчет имеет 5-7 минут для уничтожения целей. Воины отрабатывают по врагу и быстро сворачивают машину. Всё работает на автоматике. Расчет покидает огневой рубеж и перемещается в укрытие, прежде чем прилетит в ответ.
Военные отмечают, что такое грозное оружие способно не только уничтожать живую силу и технику противника, но и создает мощное психологическое влияние на оккупантов.
РСЗО БМ-21 УМ "Берест"
Боевая машина создана на основе шасси КрАЗ-5401.
- Быстрее "Града" и имеет больший запас хода
- Калибр — 122 мм
- Скорость — 90 км/ч
- Кабина на 5 человек
- Колесная формула — 4×4
- Масса снаряженного автомобиля – 8200 кг
- Полная масса — 17200 кг
- Интегрированная система обмена информацией на поле боя
- Навигационная система СН-4215 от ГП "Оризон-Навигация" ускоряет подготовку машины к стрельбе
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ВСУ используют 70-летнюю горную гаубицу. Пушка "собери сам" зажигает оккупантам.