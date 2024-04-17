Может сбить дрон за 2,5 км: как военные используют ЗУ-23 (видео)

Такую зенитку использовали в Афганистане, во время Чеченских войн, Ливии и Сирии

Украина на фронте использует отечественное вооружение, остатки советского, поставки иностранного. Однако иногда это может быть одно и то же оружие. Среди таких случаев ЗУ-23, спаренная зенитная установка калибром 23 мм.

В Украине ее производит, в частности, "Украинская бронетехника". Однако свои модификации зенитки, начавшей выпускаться в СССР в конце 50-х, имеет Иран, Китай, Польша, РФ, Словакия, Египет, Финляндия и Чехия.

В "Украинской бронетехнике" она выпускается под маркировкой ЗУ-23-УБ. Ее используют для уничтожения целей в воздухе на расстоянии до 2,5 км, при этом высота может быть до 1,5 км. Эффективна она против пехоты, легкой брони на расстоянии до 2 км в любую погоду вне зависимости от местности. Стрельба осуществляется штатными 23-мм патронами с осколочно-фугасно-зажигательно-трассирующим (ОФЗТ), осколочно-фугасно-зажигательным (ОФЗ) и бронебойно-зажигательно-трассирующим (БЗТ) снаряжением.

Украина использует на фронте ЗУ финского и польского производства. Их применяют для борьбы с российскими барражирующими боеприпасами, дронами-шахедами и другими воздушными целями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ружье Hatsan Escort. Его используют для борьбы с FPV-дронами в 68 об. им. Олексы Довбуша.