Российский Ту-22М3 сбила ракета С-200: что из себя представляет оружие, которым достали врага

ЗРК был модифицирован специалистами Главного управления разведки Минобороны Украины

Силы обороны Украины в пятницу, 19 апреля, уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это борт стратегической авиации.

Об этом сообщил источник в спецслужбах. "Телеграф" решил рассказать своим читателям, что из себя представляет это оружие.

Стоит отметить, что, по данным источников, вражеский самолет был сбит украинским зенитно-ракетным комплексом С-200. Как известно, он имеет дальность поражения до 300 км. ЗРК был модифицирован специалистами Главного управления разведки Минобороны Украины.

Зенитно-ракетный комплекс дальнего действия С-200 стал на вооружение советского союза в далеком 1967 году. Он предназначен для борьбы с самолетами и крылатыми ракетами на высотах от 300 м до 40 км и в радиусе до 300 км (параметры в зависимости от модификации) в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.

В 1970-х С-200 стал основным зенитно-ракетным комплексом в составе ПВО советского союза. Им были защищены практически все важные объекты. В 1970 году вышла модели С-200В ("Вега"). А в 1975 году — С-200Д ("Дубна"). Обе получили увеличение высоты и дальности поражения (начальные значения — 20 км и 160 км, соответственно).

В 1989-1990 к комплексу добавили промежуточную кабину сопряжения, внесены многие другие изменения, однако считается, что работы не были завершены.

Ракеты С-200

Поражение целей производится управляемыми ракетами с четырьмя твердотопливными ускорителями (первая ступень). Запуск ракет происходит с пусковых установок (ПУ) на стартовых позициях.

Ракеты достаточно большие, они имеют длину 11 м и вес 7,1 т. Скорость варьируется в зависимости от дальности и составляет 700-1200 м/с.

Напомним, что падение бомбардировщика подтвердили и в Минобороны РФ. Там сообщили, что самолет якобы возвращался на аэродром базирования после выполнения "боевого задания".

Утверждается, что трех членов экипажа эвакуировали, продолжаются поиски еще одного летчика. Причиной авиакатастрофы в Минобороны страны-агрессора назвали "техническую неисправность".

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ГУР показали, как уничтожали российский Ту-22МЗ.