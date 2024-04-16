Війна — день 783: росіяни застосовують "амебну" тактику і просуваються під Часовим Яром

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують застосовувати тактику "амебного" тиску на всіх напрямках, сподіваючись, що хоч десь українська лінія оборони дасть слабину. Подекуди це навіть працює. Наприклад, біля Часового Яру вони змогли суттєво просунутися до міста. При цьому найактивніші бойові дії продовжуються на Новопавлівському напрямку, де півсотні бойових зіткнень за добу не є рідкісною картиною.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські БПЛА помічені у центральних областях України.

Інформацію за 13 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 780: Росія просувається на Донбасі, а в Луганську потужний приліт

Про те, що відбувалося 14 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 781: росіяни штурмують на Авдіївському напрямку і збирають сили для атаки Часового Яру

З ситуацією в Україні за 15 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 782: окупанти тиснуть на сході, продовжують атакувати дронами та ракетами